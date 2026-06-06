Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Lakimuutos vaikutti heti hakkuisiin, kuitupuun hinta sukeltaa, tuohelle löytyi teollisen mittakaavan käyttöäMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Lakimuutos vaikutti heti hakkuisiin
Viikon alussa voimaan tullut lakimuutos kieltää lintujen pesimäaikaiset hakkuut rehevissä lehtometsissä, korvissa ja rantametsissä. Muutoksella oli heti suoria vaikutuksia hakkuisiin.
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2. Venäjän puun tuonnin todellisuus
Asiantuntija kertoo Venäjän-puun tuonnin todellisuudesta.
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3. Sellutehtaita seisoo ja kuitupuun hinta sukeltaa
Sellu- paperi- ja kartonkiteollisuus kärsivät heikosta kysynnästä.
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4. Opiskelijat polttivat metsää
Evon metsäopiston opiskelijat kulottivat Mikko Alhaisen metsää. Kulotus helpottaa tulevia metsänhoitotöitä ja parantaa monimuotoisuutta.
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5. Tuohelle löytyi uutta käyttöä
Oulun yliopiston koordinoimassa hankkeessa kehitetään pinnoitemateriaaleja suberiinista, jota on koivun kuoressa.
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