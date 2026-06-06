Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Lakimuutos vaikutti heti hakkuisiin, kuitupuun hinta sukeltaa, tuohelle löytyi teollisen mittakaavan käyttöä MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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MT oli seuraamassa kulotusta. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Metsä Aida Salminen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Lakimuutos vaikutti heti hakkuisiin

Viikon alussa voimaan tullut lakimuutos kieltää lintujen pesimäaikaiset hakkuut rehevissä lehtometsissä, korvissa ja rantametsissä. Muutoksella oli heti suoria vaikutuksia hakkuisiin.

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2. Venäjän puun tuonnin todellisuus

Asiantuntija kertoo Venäjän-puun tuonnin todellisuudesta.

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3. Sellutehtaita seisoo ja kuitupuun hinta sukeltaa

Sellu- paperi- ja kartonkiteollisuus kärsivät heikosta kysynnästä.

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Lisää aiheesta Talous | Sellutehtaita seisoo ja kuitupuun hinta sukeltaa

4. Opiskelijat polttivat metsää

Evon metsäopiston opiskelijat kulottivat Mikko Alhaisen metsää. Kulotus helpottaa tulevia metsänhoitotöitä ja parantaa monimuotoisuutta.

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5. Tuohelle löytyi uutta käyttöä

Oulun yliopiston koordinoimassa hankkeessa kehitetään pinnoitemateriaaleja suberiinista, jota on koivun kuoressa.

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Lisää aiheesta Talous | Tuohelle löytyi uutta teollisen mittakaavan käyttöä

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