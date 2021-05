Aarre: Miestenvaivojen ehkäisijänä tunnettua maitohorsmaa kannattaa etsiä hakkuuaukoilta – versoja voi syödä kuten parsaa, nuoret lehdet sopivat salaattiin

Horsma on monikäyttöinen kasvi ja herkkua lautasella. Parsavaiheen jälkeen kasvin nuoret lehdet sopivat muun muassa salaatteihin, munakkaisiin ja smoothieen.

Raija Kivimetsä

Maitohorsman viininpunaiset, nuoret versot voi kypsentää pannulla ja nauttia kevätherkkuna vihreän parsan tapaan.

Moni maitohorsmaa himoitseva tietää tarkalleen, mistä kasvia kannattaa etsiä. Kun suuntaa kulkunsa hakkuuaukoille, voi olla huoletta: satoa kyllä riittää. Kasvi on karujen paikkojen kaunistaja, joka viihtyy tulipalojen kulottamilla mailla ja hakkuuaukeilla.

Maitohorsma on ihastuttavan monipuolinen arvokasvi, joka tarjoilee niin makuelämyksiä kuin silmäniloakin. Joka kevät olen tarkkana, sillä heti kun routa on väistynyt ja aurinko lämmittänyt lumen alta paljastunutta maata, luvassa on herkkua.

Maitohorsman vihertävän viininpunaiset, palmumaiset versot ovat köyhän miehen parsaa, joka mielestäni päihittää tavallisen parsan maun ja suutuntuman.

Mikä onkaan ihanampaa kuin pannulla voissa kuullotettu rentunruusuparsa mausteenaan hieman sitruunamehua ja sormisuolaa. Siitä alkaa kevät!

Parsavaiheen jälkeen kasvin nuoret lehdet sopivat salaatteihin, munakkaisiin, ohukaisiin, paistoksiin, keittoihin ja smoothieen. Ne ovat maultaan raikkaita ja mietoja. Lisään niitä mielelläni myös veitsipestoon eli villiyrteistä tehtyyn hakkelukseen muiden villivihannesten kumppaniksi.

Horsmasta saa myös aromikasta teetä ja se tunnetaan miestenvaivojen ehkäisijänä. Lue vinkit Aarteen jutusta, jonka lopusta löydät myös reseptin maitohorsma-banaanikakkuun.