Koneviesti: Markus Holmin keksintö jatkaa vanhempien harvesterimallien käyttöikää – "Ei ole olemassa anturia, jota tähän ei saisi yhdistettyä"

Tommi Hakala

Pietarsaarelaiselle Markus Holmille käytettyjen harvestereiden ja niiden harvesteripäiden kunnostus ja myynti loi tarpeen kehittää yleismallinen ohjaus- ja mittausjärjestelmä. Nyt Logmit M6 on valmis markkinoille ja sitä on asennettu jo 80 koneeseen.

Omissa metsissä työskentelyyn Markus Holm on hankkinut vuosien saatossa useita käytettyjä harvestereita. Niitä kunnostaessaan hän havaitsi, että moni täysin toimiva harvesteri kaipasi yksinkertaistettua ohjausjärjestelmää. Tuskastuttuaan taistelemaan vanhojen järjestelmien osapuutteiden kanssa hän alkoi toteuttaa Logmit-järjestelmää yhdessä ystävänsä Matti Grönholmin kanssa. Nyt järjestelmiä on toimitettu jo yli 80 kappaletta, liitettynä usean eri merkin harvesteripäämalliin. Osa on toimitettu uusiin harvesteripäihin, joita Holmin Holm Trade Oy välittää vientiin – sillä etenkin kaivukoneisiin asennetuiden harvesteripäiden kanssa järjestelmä on käytännöllinen ratkaisu.

Holmilla oli marraskuussa hyllyssä laajan merkkikattauksen harvesteripäitä. Niitä hän on myös kunnostanut asiakkaan tarpeiden mukaan. Niiden omat anturoinnit toimivat Logmit:n kanssa, kuten Holm toteaa: ”Ei ole olemassa anturia, jota tähän ei saisi yhdistettyä." Järjestelmään on jo koodattu valmiit ohjelmistot moneen markkinoiden harvesteripään ohjaukseen – nyt Logmit M6 on siinä kehityksen vaiheessa, että sen markkinointi on lähtenyt suuremmassa mitassa käyntiin.

Koska puutavaran mittauksessa ollaan energiapuun osalta käytännössä täysin kuormainvaakamittauksen käytössä ja myös hankintahakkuiden kuitupuu mitataan useasti kuormainvaa´alla, ei Logmitiin toteutettu virallisen mittauslain vaatimia tyvifunktioita ja yhteensopivuuksia erilaisiin tiedonsiirtojärjestelmiin.

”Tämä on toteutettu vain oikeiden katkaisumittojen havaitsemiseen”, vahvistaa Holm.

Silti järjestelmä sisältää kaikki työskentelyssä varsinaisesti tarvittavat ominaisuudet – sekä enemmänkin – sillä siinä on teräketjuöljyn kulutuksen arviointi ja rasvaushuollon ajoitus. Yksi oleellinen tekijä ohjausjärjestelmän yksinkertaistamisessa on ollut erilaisten automaattitoimintojen jättäminen pois.

”Tämä on turvallisuuteen panostusta, kuljettaja ei voi tahattomasti tehdä mitään vaarallisia toimintoja”, toteaa Holm.

Myös Logmit-älypuhelinsovellus on valmistumassa. Se tulee sisältämään käyttö- ja huolto-ohjeet sähkökaavioineen, sekä harvesteripääkohtaiset tarvikeostojen suorittamisen mahdollisuudet.

