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Juuri nyt | Valtava datakeskus suunnitteilla Vaasan ja Mustasaaren rajalle – 190 hehtaarin alue ollut aiemmin pääosin metsää
Tilaajalle | Video: Sudet ahdistelivat hevosia – tamma menetti arvovarsan ennen laskettua aikaa Hagelstamien ratsutilalla Porvoossa