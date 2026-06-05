Nyt se on varmaa ‒ karhun kannanhoidollinen metsästys alkaa myös etelässä Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan 250–300 karhun poikkeuslupaa voidaan myöntää tänä vuonna alkavalle metsästyskaudelle poronhoitoalueen ulkopuolella.

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Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita riistakeskuksen toimivaltaa myöntää poikkeuslupia karhunmetsästykseen. Kuvituskuva vuodelta 2019. Kuva: Lari Lievonen

Metsä | Metsästys Jussi Vehkala

Karhulupaprosessi käynnistetään ripeästi, ja kannanhoidollinen karhunmetsästys voisi alkaa 20. elokuuta tänä vuonna, kerrotaan Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

MMM on aiemmin rajoittanut asetuksillaan Suomen riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia poronhoitoalueen ulkopuolella.

Nyt ministeriöstä kerrotaan, että riistakeskuksen toimivaltaan asiassa ei enää puututa. Riistakeskus voi harkintansa mukaan myöntää hakemusten perusteella kannanhoidollisia poikkeuslupia karhunmetsästykseen.

Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi mahdollisuus antaa 20.8. alkavalle metsästyskaudelle poikkeuslupia noin 250–300 karhun kaatoon. Luvat tulisivat alueille, joissa tiheä karhukanta aiheuttaa ongelmia.

Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden päätös (1.6.2026), jossa hylätään riistakeskuksen antamista poikkeusluvista tehdyt valitukset. KHO:n mukaan metsästysvuodelle 2025 myönnetty poikkeuslupa ei ollut lainvastainen, ja hallinto-oikeuden ei olisi pitänyt kumota riistakeskuksen päätöstä.

KHO katsoi, että karhukannan kasvun aiheuttamat haitat ja turvallisuusriskit voivat oikeuttaa kannanhoidollisen metsästyksen EU:n luontodirektiivin 16 artiklan poikkeusperusteiden nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan KHO:n ennakkopäätös luo selkeän laillisen pohjan karhun kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiselle poikkeusluvilla.

Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi mahdollisuus antaa 20.8. alkavalle metsästyskaudelle poikkeuslupia noin 250–300 karhun kaatoon. Luvat tulisivat alueille, joissa tiheä karhukanta aiheuttaa ongelmia.

Luonnonvarakeskus arvioi tulevan syksyn karhukannan kooksi 2 201–2 962 yksilöä. MMM:n mukaan 250–300 karhun metsästys ei näin vaarantaisi lajin suotuisaa suojelutasoa.

Koska erillistä asetusprosessia ei tarvita, riistakeskus voi käynnistää poikkeuslupien käsittelyn välittömästi. Riistakeskus tiedottaa poikkeuslupien hakemisesta myöhemmin tarkemmin.