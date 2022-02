Taas uusi käänne: UPM onkin valmis tapaamaan Paperiliiton selvittääkseen, millainen neuvotteluprosessi on mahdollinen

UPM on illan kuluessa keskustellut @Paperiliittory'n kanssa liiketoimintakohtaisten neuvottelujen edellytyksistä.



UPM on valmis ensi viikon tapaamiseen Paperiliiton ja selluliiketoiminnan välillä selvittääkseen, millainen neuvotteluprosessi on Paperiliiton kanssa mahdollinen.