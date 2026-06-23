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Maatalous
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Ympäristö
23.6.2026
16:30
Ilpo Paananen
Artikkelin aiheet
vedenpinta
kuivuus
maatalous
järvet
ruoppaus
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