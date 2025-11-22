Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Majavat yllättivät metsänomistajan, tuhopuun käyttö sahalla ja neuvokas metsäkone MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Majavat ovat kaataneet järeitä haapoja Muhoksella. Kuva: Jukka Ukkola

1. Majavien suursavotta aiheutti melkoisen yllätyksen maanomistajalle

Muhoslaisen Jukka Ukkolan metsään saapuneet majavat kaataa rymistelivät jokeen jopa 80 sentin paksuisia ja 35 metriä pitkiä puunrunkoja.

”Onneksi sain myytyä alueen valtiolle luonnonsuojeluun”, Ukkola kertoo.

Jos myynti luonnonsuojelualueeksi ei olisi onnistunut, tilanne tulvineen olisi jäänyt metsänomistajan vahingoksi.

2. Tulevaisuuden metsäkone hoksaa säästettävät puut ja raportoi tehdystä työstä automaattisesti

Tutkijoiden mukaan vuoteen 2035 mennessä älyharvesterit tekevät perinteiset maastoinventoinnit lähes tarpeettomiksi.

Esimerkiksi harvennusvoimakkuuden reaaliaikainen seuranta, huonolaatuisten ja sairaiden puiden tunnistaminen ja monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden puiden säilyttäminen on lähes täysin automatisoitu, eikä vaadi erityistä huomiota koneenkuljettajalta.

3. Voiko kirjanpainajien kuivattamaa tuhopuuta käyttää sahalla?

Tällä hetkellä sahat eivät ota vastaan jo kuivunutta ja kuorensa pudottanutta tuhopuuta, vaan puu päätyy polttoon. Tutkimuksessa eriasteisista tuhoista kärsineille kuusille tehdään lujuuskokeita laboratoriossa.

Tuhopuista on sahattu kenttäsahoilla lankkuja ennenkin ja rakennettu niistä piharakennuksia omaan käyttöön, mutta ilman virallista lujuusluokittelua sahayrittäjä ei voi myydä tuhopuuta kuluttajalle.

Metsätalouden työllisten rajuin lasku jäi viime vuosituhannen lopulle. Sen jälkeen metsät ovat työllistäneet varsin tasaisesti sekä työntekijöitä, toimihenkilöitä että yrittäjiä.

Metsätalous työllistää etenkin pienyrityksiä. Reilu kolmannes metsätalouden ja puunkorjuun yrityksistä työllistää korkeintaan neljä henkeä ja noin puolet yrityksistä jää alle kymmeneen työntekijään.

Seuraava koetinkivi EU-parlamentille on metsäkatoasetus. Myös se on turpoamassa yrityksiä kuristavaksi byrokratiahirviöksi, joka ei jarruta metsäkatoa missään.

Asetuksen toimeenpanoa on välttämättä lykättävä, jotta se voidaan korjata tai tarvittaessa kaataa. Laitaoikeiston tuki ei ole syy torjua välttämätöntä.

