Mediat: Afrikkalainen sikarutto vei 60 miljoonaa euroa – Saksan osavaltio onnistui taudin nitistämisessäSaksin osavaltiolta kului yli viisi vuotta tarttuvan ja vaarallisen eläintaudin torjumisessa.
Saksin osavaltio Saksassa on julistettu vapaaksi afrikkalaisesta sikarutosta (ASF) 5,5 vuotta kestäneen taistelun jälkeen. Alueen viimeisimmästä ASF-tapauksesta on nyt kulunut hieman yli vuosi. Tämä tarkoittaa, sitä että ASF katsotaan hävitetyksi alueelta. Lokakuusta 2020 lähtien Saksissa ehdittiin vahvistamaan 2 399 ASF-tapausta.
Osavaltio on pyytänyt EU:n komissiota poistamaan myös rajoitusvyöhykkeen, joilla on rajoitettu sikojen ja sianlihan siirtoja taudin leviämisen estämiseksi.
Saksan viranomaiset kertovat ASF:n vastaisen taistelun kustannusten kohonneen 60 miljoonaan euroon. Ruotsin Fagerstassa sikaruton torjunnan arvioitiin maksaneen noin 10 miljoonaa euroa.
Ratkaiseva osa torjuntaa oli Saksin hallituksen rahoittama lähes päivittäinen villisian ruhojen etsintä etsintäkoirien ja -lennokkien avulla.
Keskeinen osa torjuntastrategiaa Saksissa oli villisikapopulaation merkittävä vähentäminen metsästäjien suorittamien yksilö- ja ajojahtien avulla. Eläinten valikoivaan poistamiseen käytettiin myös lukuisia ansoja.
Ratkaiseva osa torjuntaa oli Saksin hallituksen rahoittama lähes päivittäinen villisian ruhojen etsintä etsintäkoirien ja -lennokkien avulla. Näiden etsintöjen avulla havaittiin suurin osa tartunnan saaneista eläimistä.
Saksin viranomaiset pystyttivät myös yhteensä noin 830 kilometriä suoja-aitaa villisikojen liikkumisen rajoittamiseksi. Noin 480 kilometriä aitaa on jo purettu , mutta Puolan rajalla kulkeva suojakäytävä, joka koostuu kahdesta rinnakkaisesta aidasta, pysyy vielä toistaiseksi paikoillaan.
Todennäköisesti virus levisi Saksiin Puolasta villisikojen mukana. Vuonna 2023, kun ASF:n rajoitusalueet kattoivat noin kolmanneksen Saksin pinta-alasta, kirjoittaa Top Agrar-lehti.
Lokakuusta 2020 lähtien Saksassa on tutkittu noin 237 500 näytettä. Näytteistä 139 000 on saatu villisioista ja lähes 99 000 kesysioista. Tähän mennessä 19 saksalaista tilaa on saanut ASF-tartunnan, yksikään niistä ei ole kuitenkaan ollut Saksin osavaltiossa.
Vaikka sikatiloilla ei enää tarvita erityisiä kauppatodistuksia, joita aiemmin vaadittiin sikojen siirtämiseen pois rajoitusalueilta, muut bioturvallisuustoimet pysyvät sikatiloilla edelleen voimassa, sillä virus ei ole kadonnut koko Saksasta.
Artikkelin aiheet
