Pääskyt ovat saapuneet, mutta lintukevät etenee muuten hitaasti Kevään ensimmäiset haarapääskyt saapuivat Suomeen viime sunnuntaina. Rastaita ja joitakin hyönteissyöjiä on maastossa selvästi vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Kevään ensimmäiset haarapääskyt saapuivat Suomeen viikko sitten sunnuntaina. Kuva: Markku Vuorikari

Jukka Koivula

Lämpimistä päivistä huolimatta lintukevät on edennyt verkkaiseen tahtiin huhtikuun puolivälissä. Syynä tähän on Suomen ylle jämähtänyt korkeapaine, jonka eteläpuolella muuttosää ei ole ollut linnuille erityisen hyvä.

Kuluneen viikon mittaan on havaittu kymmenkunta uutta kevään muuttolintua, BirdLife Suomesta kerrotaan. Ensimmäiset haarapääskyt saapuivat sunnuntaina, ja niitä on havaittu jo monilla paikoilla Ylitorniota myöten. Kotipihojen tuttu kirjosieppo on havaittu jo Helsingissä, Imatralla ja Torniossa.

Muita kuluneen viikon ensisaapujia ovat ainakin haarahaukka, pajulintu, luhtahuitti, mustaviklo, liro, räystäspääsky, käenpiika ja lapintiira.

Joitakin lajeja on maastossa kevään etenemiseen nähden silmiinpistävän vähän. Punakylkirastaat ovat hyvin vähissä, ja räkättirastaita on nähty runsaammin vasta aivan viime päivinä. Myös tiltaltteja on havaittu tähän mennessä vain noin kolmannes viime vuoden saman ajankohdan määristä, BirdLife Suomen tiedotteessa sanotaan.

Kevään parhaat kurkimuutot nähtiin sunnuntaina, jolloin sekä Pöytyällä että Hangossa laskettiin päivän aikana yli 5 000 muuttavaa kurkea.

Vaikka pohjoisimmassa Lapissa on vielä melko talvista, niin keväisiä muuttolintuja on ehtinyt myös sinne. Peippoja on havaittu Utsjokea myöten, ja rautiaisia on nähty niin Inarissa kuin Enontekiölläkin.

Vähälukuisista lajeista arosuohaukkoja on nähty noin kolmellakymmenellä eri paikalla, pohjoisimmat Oulussa ja Kempeleessä. Miltei kaikki ovat olleet helposti tunnistettavia koiraita. Espoossa havaittiin kevään ensimmäinen pussitiainen ja Saltvikissä morsiosorsa. Isohaarahaukkoja nähtiin viikon aikana kaksi, tulipäähippiäisiä neljä, sepelrastaita viisi ja mandariinisorsia ainakin kuusi yksilöä.

Mikäli korkeapaineinen sää jatkuu, uusia muuttolintuja saapuu vähän kerrallaan ilman suuria muuttorynnistyksiä. Kirjosiepot, västäräkit ja muut vielä vähissä olevat hyönteissyöjät runsastuvat vähän kerrallaan, lintujen suojelu- ja harrastusjärjestöstä arvioidaan.

