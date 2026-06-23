Lukijalta: Tuuli- ja aurinkovoimaa suunnitellaan luonnon monimuotoisuuden kannalta sopimattomille alueille Suuria aurinko- ja tuulivoima-alueita, sähkönsiirtoverkkoja ja sähköä kuluttavia hankkeita sijoitetaan Suomeen hankevetoisesti ilman riittävää kokonaisuuden hallintaa, kirjoittavat Suomen luonnonsuojeluliiton itäisten piirien puheenjohtajat.

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Aurinkopaneeleita. Kuvituskuva. Kuva: Saara Lavi

Mielipide | Ympäristö Lukijalta Annamari Markkola, Timo Koskinen, Kimmo Saarinen & Esa Niinivirta

Suomen luonnonsuojeluliiton itäiset piirit ovat huolissaan energiasiirtymän hallitsemattomasta toteuttamisesta Suomessa. Suuria aurinko- ja tuulivoima-alueita, sähkönsiirtoverkkoja ja sähköä kuluttavia hankkeita sijoitetaan Suomeen hankevetoisesti ilman riittävää kokonaisuuden hallintaa.

Tämä näkyy myös itäisissä maakunnissa luonnon monimuotoisuuden kannalta sopimattomille alueille kehitettävinä uusiutuvan energian hankkeina sekä ekologista kytkeytyvyyttä pirstovina sähkönsiirtolinjoina.

Toukokuussa Suomen ympäristökeskus Syke julkaisi selvityksen, jonka mukaan uusiutuvan energian hankkeiden sijoitteluun tarvitaan nykyistä tiukempia reunaehtoja ja kokonaisvaltaisempaa ohjausta. Selvityksessä myös todetaan, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ota riittävästi huomioon hankkeiden kasautuvia ja pitkäaikaisia vaikutuksia luontoon.

Myös alueidenkäytön tutkimuksessa on viime vuosina nostettu esiin tarve ekologisen kytkeytyvyyden ja luonnon monimuotoisuuden kokonaisvaltaisempaan huomiointiin alueidenkäytön suunnittelussa.

Kokonaisuuden hallintaa pitäisikin parantaa vahvistamalla maakuntakaavoituksen ohjausvaikutusta energiahankkeisiin, minkä lisäksi tarvitaan myös maakuntarajat ylittävää valtakunnallista ohjausta.

Kyse on myös energiaoikeudenmukaisuudesta, sillä hankkeiden hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti.

Suunta on kuitenkin asiantuntijatiedosta ja luontokadosta huolimatta päinvastainen, sillä esimerkiksi alueidenkäyttölain uudistuksen yhteydessä nämä mahdollisuudet ollaan hukkaamassa.

Kyse on myös energiaoikeudenmukaisuudesta, sillä hankkeiden hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti. Ei ole oikein, että syrjäseutujen hiljaisia ja monimuotoisia elin- ja asuinympäristöjä rasitetaan hankkeilla ja sähkönsiirtolinjoilla, joilla palvellaan erityisesti kulutuskeskusten ja niiden teollisuuden energiatarpeita.

Lisäksi muistutamme, että ylikulutukseen perustuvan järjestelmämme kestämättömyyttä ei pystytä ratkaisemaan pelkällä teknologialla ja lisääntyvällä uusiutuvan energian tuotannolla. Siirtymä voi olla vihreä vain, jos se keskittyy myös kulutuksen vähentämiseen.

Annamari Markkola

puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan piiri

Timo Koskinen

puheenjohtaja, Pohjois-Savon piiri

Kimmo Saarinen

puheenjohtaja, Etelä-Karjalan piiri

Esa Niinivirta

puheenjohtaja, Etelä-Savon piiri

Suomen luonnonsuojeluliitto