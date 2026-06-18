Lukijalta: Hallitus antaa ympäristöministeriölle vapaat kädet päättää metsätalouden kohtalosta Hallituspuolueet ovat estämässä eduskunnan osallistumisen kansallisen ennallistamissuunnitelman valmisteluun, kirjoittaa kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.). ”Valta suunnitelman valmisteluun ollaan härskisti antamassa ympäristöministeriön tehtäväksi.”

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Hakkuu käynnissä. Kuvituskuva. Kuva: Tommi Hakala

Mielipide | Politiikka Lukijalta Hilkka Kemppi

Kansallisella ennallistamissuunnitelmalla tulee olemaan kymmenien miljardien vaikutukset maankäyttöön, maatalouteen ja metsien hoitoon, tulevien vuosikymmenten aikana. Tästä huolimatta hallituspuolueet ovat estämässä eduskunnan osallistumisen suunnitelman valmisteluun.

Keskusta nosti tämän esiin kyselytunnilla ja vastauksena oli ministerin ivallinen ja virheellinen puheenvuoro, jossa itse asia jäi poliittisen retoriikan jalkoihin.

Valta suunnitelman valmisteluun ollaan härskisti antamassa ympäristöministeriön tehtäväksi. Jos keskusta ei olisi valiokunnassa soittanut hälytyskelloja, suunnitelma olisi jo pikakirjeenä lähdössä komissiolle. Samalla monet muut maat tulevat hakemaan suunnitelman lähettämisen lykkäystä. Kiire on niin kova, ettei suunnitelmaa voi tuoda edes eduskunnan käsittelyyn.

Nyt tarvitaan yhteistä rintamaa kansallista etua puolustamaan. Metsissä piilee monenlaiset mahdollisuudet.

Valta suunnitelman valmisteluun ollaan härskisti antamassa ympäristöministeriön tehtäväksi.

Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Metsäala työllistää, tuo vientituloja ja turvaa. Keskusta on linjannut, että tavoitteena on täysi omavaraisuus, eikä se onnistu ilman metsänkäyttöä. Tarvitsemme ratkaisuja, joissa elintärkeä luonnon monimuotoisuus vahvistuu ilman, että suomalainen maa- ja metsätalous ajetaan alas.

Kansallinen ennallistamisen suunnitelma vaikuttaa väistämättä siihen, miten suomalaisia luonnonvaroja käytetään, millaisia investointeja voidaan tehdä ja millaisia mahdollisuuksia maanomistajien voi käyttää omaisuutta tulevaisuudessa.

Naapurimaassamme Ruotsissa tämä on ymmärretty ja suunnitelman laatimiselle on säädetty tiukat reunaehdot.

Toisin on meidän Suomessa. Hallitus katsoo, ettei valmisteluun tarvita lainkaan reunaehtoja maanomistajan oikeuksien turvaamiseksi. Ympäristöministeriön virkamiehille annetaan avoin valtakirja päättää.

Hilkka Kemppi

kansanedustaja (kesk.)