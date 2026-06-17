Stora Ensolta selluinvestointi Ruotsissa Stora Enso investoi 19 miljoonaa euroa revinnäissellun tuotantoon. Samalla yhtiö sulkee kannattamattoman havusellulinjan.

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Yhtiö uskoo hygieniatuotteissa käytettävän revinnäissellun kysynnän kasvuun. Kuva: Viestimedian arkisto

Metsä | Metsäteollisuus Jussi Vehkala

Stora Enso investoi 19 miljoonaa euroa revinnäissellun tuotantoon Ruotsin Skutskärin tuotantoyksikössä, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Pehmeää revinnäissellua käytetään erilaisissa hygieniatuotteissa, kuten esimerkiksi vaipoissa ja terveyssiteissä. Yhtiön mukaan kyseistä sellutyyppiä kulutetaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Tämän vuoksi investointi kannattaa nyt.

”Revinnäissellun käyttö kasvaa maailmanlaajuisesti väestön ikääntymisen sekä hygieniatuotteiden lisääntyvän käytön myötä Euroopassa ja Aasiassa. Kysynnän odotetaan pitkällä aikavälillä ylittävän tarjonnan”, sanoo Stora Enson Biomaterials-liiketoiminta-alueen johtaja Johanna Hagelberg.

Tuotantoinvestointi kasvattaa yhtiön tuotantokapasiteettia kymmenyksellä. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 loppupuolella, jonka jälkeen Skutskärin vuotuinen revinnäissellun tuotantokyky on 440 000 tonnia.

Samalla Skutskärin tehtaalla yhtiö on päättänyt lopettaa yhden havusellulinjoistaan kokonaan kannattamattomana. Neuvottelut henkilöstön osalta jatkuvat yhä.