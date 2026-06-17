Harvinainen töyhtökiuru pesi ensimmäistä kertaa Suomessa Suomea lähimmät pesimäpaikat ovat Latviassa ja Tanskassa.

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Töyhtökiuru on hieman kotimaista kiurua suurempi. Kuva: Micha Fager

Euroopassa taantuneen töyhtökiurun poikue havaittiin viikonloppuna Muhoksella.

Amerikkalainen luontomatkailija kuvasi linnun viime viikonloppuna. Kuvien perusteella lintu määritettiin Suomessa vain satakunta kertaa tavatuksi töyhtökiuruksi.

Pari päivää myöhemmin lintua katsomaan lähteneet lintuharrastajat löysivät paikalta yllättäen kaksi aikuista töyhtökiurua ja kolme poikasta.

“Pesintä Muhoksella on yllättävä, sillä töyhtökiuru on vähentynyt Euroopassa”, kertoo Birdlife Suomen viestintäasiantuntija Jukka Hintikka tiedotteessa.

Tänä vuonna linnusta on tehty myös kaksi muuta havaintoa Espoossa ja Utsjoella. Birdlife Suomen mukaan laji ei ole tiettävästi pesinyt Suomessa tätä ennen.

Ruotsin ja Viron pesimälinnustosta laji on hävinnyt. Suomea lähimmät pesimäpaikat ovat nykyisin Latviassa ja Tanskassa.

Hintikan mukaan taantuminen johtuu todennäköisesti maatalouden muutoksista.

Töyhtökiuru on hieman kotimaista kiurua suurempi. Lisäksi sen nokka on pidempi ja kaarevampi kuin kiurulla. Eroa on myös töyhdöissä: töyhtökiurun töyhtö on merkittävästi kiurua pidempi ja korkeampi. Myös lajien äänet ovat erilaiset.

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