Lintubongarin pikavisa: Töyhtöhyyppä on monelle tuttu, mutta osaatko matkia sen erikoista ääntä? Töyhtöhyypät saapuvat Suomeen ensimmäisten muuttolintujen joukossa, varhaisimpia yksilöitä voidaan nähdä pelloilla jo helmi–maaliskuussa.

Töyhtöhyyppää kutsutaankin varsinaiseksi kevääntuojaksi. Kuva: Pixabay

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Töyhtöhyyppä on karaistunut lintu, joka saapuu Suomeen ensimmäisten muuttolintujen joukossa. Päivien lämmetessä ne innostuvat vauhdikkaaseen soidinlentoon, jossa ne kieppuvat ja pyörähtelevät ketterästi. Töyhtöhyypän lento on poukkoilevaa ja nykivää.

Töyhtöhyypät pesivät usein keskellä peltoa, minkä takia ne ovat alttiita pesien tuhoutumiselle toukotöiden aikaan. Viljelijät voivat auttaa lintuja merkitsemällä pesät ja jättämällä niiden ympärille pienen suojakaistaleen.

Syysmuutolle töyhtöhyypät valmistautuvat jo kesäkuussa ja muuton huippu ajoittuu heinäkuulle.

Töyhtöhyyppä on ulkonäöltään monelle tuttu, sillä se on helppo tunnistaa nimensä mukaisesti sen päässä olevasta töyhdöstä. Lintu näyttää kauempaa mustavalkoiselta, mutta kirkkaassa auringonpaisteessa paljastuu, että sen selkä hohtaa vihreän ja violetin sävyissä.

Mutta tiedätkö, miltä töyhtöhyyppä kuulostaa? Töyhtöhyypän ääni todistaa sen, että myös linnut osaavat naukua. Linnun naukuva ääni kuulostaa hieman videopelimäiseltä tai epävireiseltä vinkulelulta. Isossa-Britanniassa naukunasta on johdettu töyhtöhyypän sikäläinen nimitys peewit.

Voit kuunnella töyhtöhyypän ääntä oheisesta linkistä.