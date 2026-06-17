Lapin Kansa: Metsäkone tuhoutui täysin tulipalossa RovaniemelläLapin pelastuslaitos sai hälytyksen palavasta koneesta tiistai-iltana noin kello 23.
Metsäkone paloi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Rovaniemellä. Lapin pelastuslaitos sai hälytyksen palavasta koneesta tiistai-iltana noin kello 23. Tapauksesta uutisoi Lapin Kansa.
Nopeimmalla pelastuslaitoksen yksiköllä oli lehden mukaan kohteeseen noin 40 minuutin ajomatka. Päivystävä palomestari Ville Rankisen mukaan konetta ollut kuitenkaan enää mahdollista pelastaa.
Palopaikalla oli kuusi pelastuslaitoksen yksikköä, joista kaksi oli mönkijöitä.
Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Pitkään jatkunut kuivuus on lisännyt mastopalojen syttymisen riskiä kevään aikana, mutta viime viikkojen sateet ovat helpottaneet tilannetta. Juhannusaatolle perjantaina ei näillä näkymin ole voimassa maastopalovaroituksia.
Meteorologi Petteri Pyykkö kertoi STT:lle, että juhannuskokkoja päästään todennäköisesti polttamaan perjantaina koko maassa.
Viime juhannusaattona maastopalovaroitus oli voimassa Ahvenanmaalla, muualla kokkojen polttaminen oli sallittua.
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