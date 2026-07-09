Lukijalta: Metsähallituksen luontokohteet pitää säilyttää – Auttaisiko siihen polkumaksu? Metsähallitus on viime vuosina ajanut alas toimintojaan säästösyistä ympäri maata. Onko siis menossa taktinen tehtävien vieritys valtiolta kunnille, kysyy Heidi Verkama kirjoituksessaan.

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Luonto, metsätalous ja matkailu ovat alueemme elinehtoja, kirjoittaja mainitsee. Kuvituskuva Oulangan kansallispuistosta. Kuva: Kari Salonen

Mielipide | Metsä Lukijalta Heidi Verkama

Metsähallitus on viime vuosina ajanut alas toimintojaan säästösyistä ympäri maata. Samaan aikaan valtionyhtiö takoo ennätyssuurta tulosta, joka koostuu pitkälti metsien hakkuista. Yhtälö on vähintäänkin erikoinen. Viimeisimpien uutisten mukaan säästöleikkuri uhkaa nyt Kuusamon Iivaaran reittejä sekä Näränkävaaran ylläpitoa. Posiolla ja Taivalkoskella kunta on rientänyt hätiin ja ottanut Metsähallituksen kohteita vastuulleen. Onko siis menossa taktinen tehtävien vieritys valtiolta kunnille?

Suomen kansallispuistoissa vierailtiin viime vuonna peräti 3,5 miljoonaa kertaa, ja pelkästään Oulangan kansallispuisto veti reilut 170 00 kävijää. Yhteensä Metsähallituksen kaikissa kohteissa tehtiin 7,6 miljoonaa vierailua. On selvää, että näillä kävijämäärillä reittien ylläpito maksaa.

Mielestäni suosituimpien kohteiden rinnalla tarvitaan rauhallisempia vaihtoehtoja. Kestävän matkailun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että paikallisille ja matkailijoille on tarjolla luonnoltaan ja profiililtaan eroavia kohteita. Monipuoliset kohteet tasaavat myös tehokkaasti suosituimpien reittien ruuhkia ja kulumista.

”Ulkomailla kansallispuistoissa ja luontoreiteillä maksaminen on arkipäivää.”

Metsähallitus voisi ottaa luontokohteissaan kokeiluun vapaaehtoisen polkumaksun reittien käyttäjille. Ulkomailla kansallispuistoissa ja luontoreiteillä maksaminen on arkipäivää. Moni retkeilijä maksaisi mielellään pienen summan siitä, että reitit pysyvät kunnossa ja taukopaikat siisteinä.

Metsähallituksen olisi oltava aktiivisesti läsnä niillä alueilla, joilla se harjoittaa laajaa metsätaloutta. Löytyykö valtionyhtiöltä todellista tahtotilaa ja toimiiko poliittinen ohjaus myös harvaan asuttujen alueiden eduksi? Luonto, metsätalous ja matkailu ovat alueemme elinehtoja, eikä niiden anneta rapautua säästöjen varjolla.

Heidi Verkama

Kuusamo