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Juuri nyt | Tiesitkö? Suomessakin pelloille levitetään muinaisten merten otusten tuotoksia
Tilaajalle | Hirvi teki työmaalla tuhoja Helsingissä: ”Työmaan aita meni rikki, autoon tuli lommo katolle ja toiseen konepeltiin”