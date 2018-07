Vihreiden Kari haluaa Suomesta kasvisruuan kärkimaan: "Jatkuvan lihankulutuksen kasvamisen ongelmat on vihdoin myönnettävä"

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari toivoo, että Suomi ottaisi tavoitteekseen kasvisruuan edistämisen ja nousisi kasvisruuan kärkimaaksi.

“Itämeren tila, metsäpalot ja helleaalto ovat herättäneet ihmiset pohtimaan vastuutamme ympäristöstä. Jatkuvan lihankulutuksen kasvamisen ongelmat on vihdoin myönnettävä. Ilmastovaikutusten vähentämisessä on pystytty tekemään monella sektorilla paljon, mutta ruoantuotannossa ei ole samaa edistystä", Kari toteaa tiedotteessa

Karin mielestä Suomen pitäisi olla edelläkävijä siinä, miten ruokapolitiikka nähdään osana ympäristöpolitiikkaa. Kansanedustaja uskoo, että Suomesta voi tulla kestävän tuotannon ja kasvisruuan kärkimaa. Hänen mukaansa yhteiskunnan tehtävänä on tukea vastuullista toimintaa.

"Suomen on suunnattava tukia kasvisperäisen tuotannon osuuden kasvattamiseen. Samalla kasvisruokaa on selkeästi suosittava julkisissa hankinnoissa. Kasvisruuan osuuden kasvattaminen on järkevää niin terveydellisistä kuin ympäristösyistä”, hän linjaa.

Kysymys ei kuitenkaan ole kansanedustajan mielestä siitä, että kaikkien pitäisi ryhtyä kasvissyöjiksi. Pikemminkin kyse on siitä, että ihmisten kannattaa syödä vähemmän, laadukkaampaa ja eettisempää lihaa ja samalla lisätä kasvisperäisen ruuan syöntiä.

Kari toivoo myös toimia sen puolesta, että lihantuontia voitaisiin rajoittaa maista, joiden eläinsuojeluvaatimukset eivät vastaa Suomen vaatimuksia.