Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Vesiheinä piinasi pelloilla – näin sen voi nitistää
Tilaajalle
|
Salmonella mullisti kananmunatilan arjen: ”Nyt ollaan semmoisessa junassa, missä ei ole pysäkkiä”
MT-kysely: Lähes puolet suomalaisista kannattaa valtion ASF-korvauksia
Iso osa suomalaisista ei osaa ottaa kantaa siihen, pitäisikö valtion korvata afrikkalaisesta sikarutosta tuottajille aiheutuneet taloudelliset vahingot.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Eläintaudit
21.8.2026
06:00
Maija Ala-Siurua
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
ASF-korvaus
valtionkorvaus
kysely
sikatalous
afrikkalainen sikarutto
Jaa
Osaston luetuimmat
1
Onnettomuudet
|
Vanha navetta syttyi tuleen – vahinkoja kymmenelle traktorille
2
Eläimet ja kasvit
|
Yle: 87 euron karva-ansojen avulla selvitetään, käyttävätkö liito-oravat hyppytolppia
3
Sähkö ja lämmitys
|
Näin paljon sähkönsiirtoa saa korottaa ‒ Energiavirasto avaa pelisäännöt
Tilaajalle
4
Onnettomuudet
|
Kunta jakaa vettä Rantasalmella – tästä syystä öljyä pääsi järveen
5
Erä
|
Karhunmetsästys on alkanut tänään
6
Erä
|
Kurvinen haluaisi hävittää villisiat Suomesta haitallisena vieraslajina – näin ministeriö vastaa vaatimukseen
Tilaajalle
7
Turvallisuus
|
Venäjä kartoittaa energiaverkkojamme ja datakaapeleitamme sotilaallista konfliktia varten, varoittaa Tiilikainen
Tilaajalle