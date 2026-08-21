Suomen viinitarhat avaavat ovensa yleisölle sunnuntainaSuomi tavoittelee hallitusohjelman mukaisesti EU:n viinintuottajamaan asemaa.
Suomen viininkasvattajat ry järjestää kolmannen Viinitarhapäivän sunnuntaina 23. elokuuta. Päivän aikana useat viinitarhat eri puolilla Suomea ovat avoinna vierailijoille kello 13–16.
Tiedot avoinna olevista viinitarhoista löytyy sivulta https://viininkasvattajat.fi/viinitarhapaiva-2026
Viinitarhapäivä lisää tietoisuutta suomalaisesta viininkasvatuksesta, innostaa uusia harrastajia viininkasvatuksen pariin ja edistää kotimaisen viinikulttuurin kehittymistä kohti ammattimaista viljelyä ja tuotantoa, viininkasvattajat kertovat tiedotteessaan.
Elokuussa rypäleet alkavat kypsyä ja punaisilla lajikkeilla marjojen väri muuttuu. Tätä kypsymisvaiheen alkua kutsutaan ranskalaisella termillä véraison.
Suomessa toimii noin 25 tilaviiniyrittäjää eri puolella Suomea. Viiniköynnösten viljelyala Suomessa on kaksinkertaistunut noin 11 hehtaariin, ja tarhojen keskimääräinen koko on kasvanut 19 aariin.
”Suomalainen viininkasvatus on siirtymässä vähitellen harrastuksesta kohti ammattimaisempaa viljelyä. Viinitarhapäivä tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä paikan päällä, millaista viininkasvatus käytännössä on”, kertoo tiedotteessa Suomen viininkasvattajat ry:n puheenjohtaja Jari Suvilehto.
Viinitarhapäivä on myös muistutus suomalaisen viininkasvatuksen muutoksesta.
Suomi tavoittelee hallitusohjelman mukaisesti EU:n viinintuottajamaan asemaa ja myös lainsäädäntöä viinirypäleiden käyttämisestä viininvalmistukseen ja rypäleviinin myyntimahdollisuuksiin. Muutosta odotetaan lähikuukausina, viininkasvattajat kertovat.Artikkelin aiheet
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