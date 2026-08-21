Karhunmetsästys sai rajun käänteen ‒ haavoittunut karhu hyökkäsi kahden metsästäjän kimppuunMetsästäjät saivat vammoja, ja heidät toimitettiin jatkohoitoon.
Kaksi metsästäjää on loukkaantunut karhun vahingoitettua heitä Joensuun Uimaharjun alueella tänä aamuna, kerrotaan Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa. Tapaturma tapahtui laillisen karhunmetsätyksen yhteydessä.
Tapahtumat saivat alkunsa, kun metsästäjä ampui täysikasvuista uroskarhua. Karhu haavoittui laukauksesta. Metsästäjä lähestyi karhua ampuakseen lopetuslaukauksen, mutta haavoittunut karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun.
Metsästäjä oli huutanut apua ja muut metsästäjät olivat tulleet paikalle. Karhu oli tässä vaiheessa poistunut paikalta.
Paikalle tulleet metsästäjät aloittivat ensiavun loukkaantuneelle metsästäjälle ja kaksi heistä lähti koiran avulla jäljestämään haavoittunutta karhua.
Jäljestämässä olleet metsästäjät kohtasivat karhun lähietäisyydeltä. Karhu vahingoitti toista metsästäjää, minkä jälkeen toinen metsästäjä onnistui lopettamaan karhun ampumalla sen. Metsästäjät saivat vammoja, ja heidät toimitettiin jatkohoitoon.
Poliisi selvitti paikalla metsästyksen laillisuuden ja menettelytavat. Kyse oli luvallisesta metsästyksestä, eikä poliisi epäile asiassa rikosta.Artikkelin aiheet
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