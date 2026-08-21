Venäläinen tiedustelukone lensi eilen lähes yhdeksän kilometriä Suomen alueellaVenäläiskoneen epäilty eilinen ilmatilaloukkaus kesti kolme minuuttia.
Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin kolme minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa.
Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 -tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin yhdeksän kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Utön eteläpuolella.
Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua.Artikkelin aiheet
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