Elitloppet-viikko pähkinänkuoressa: Keulaan, kukat ja kutsu!

Yhtään varsinaista superesitystä ei Elitloppet-kandidaateilta kuluneella viikolla nähty, joten suomalaisosakkeet ovat edelleen korkealla. Lisäksi ensi keskiviikon karsintoihin Next Direction sai mainion ykkösradan.

Terhi Piispa-Helisten

Next Directionista on lupa odottaa seuraavaa suomalaista Elitloppet-edustajaa.

Kutsun Elitloppetiin sai viikon varrella 4 hevosta: Ruotsin Missle Hill, Norjan Looking Superb, Ruotsin – ja vähän Suomenkin – Makethemark sekä Norjan Cokstile.

Kun jäljellä on vielä 7 paikkaa, kutsuttujen lista näyttää tältä:

Vivid Wise As, Italia

Elian Web, Suomi

Chief Orlando, Suomi

Attraversiamo, Ruotsi

Tae Kwon Deo, Ruotsi

Missle Hill, Ruotsi

Looking Superb, Norja

Makethemark, Ruotsi

Cokstile, Italia

Yhtään sellaista hevosta ei listalla vielä ole, jota vastaan jo kutsuttujen suomalaisten tai Next Directioninkaan tarvitsisi lähteä hyvältä paikalta lyötynä matkaan!

Timo Nurmos paljasti Ravinetille, että hänen valttikorttinsa kisaan on Une Etoile Gar. Seismic Waven hän kertoi juoksevan vielä tänä vuonna samana viikonloppuna pronssidivisioonan finaalissa.

Urlo dei Ventin suhteen Nurmos oli epäileväinen, ja keskiviikkona sen nimi saatiin vetää lopullisesti pois ehdokaslistalta. Ori joutui jäämään koelähdöstä Solvallasta ontumisen takia pois.

Ravinetti rankkasi perjantaina ehdokkaat viimeisille 8 paikalle Elitloppetiin.

23 päivää Elitloppetiin: MT Ravinetin rankingit

Viime vuoden Elitloppet-hevosista Double Exposure avasi kautensa perjantaina Kalmarissa. Se sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja piti Heart Of Steelin vaivatta takanaan, mutta Elitloppet-näytöksi voitosta ajalla 11,2 tuskin oli. Hevonen näytti kyllä hyvältä.

Lauantaina Åbyssä näyttöjä odotettiin eniten Billie de Montfortilta, Cyber Lanelta ja Son Of Godilta, mutta kaikki jäivät mainion kuolemanpaikkavoittajan Cokstilen varjoon. Lähdön toiseksi parhaan esityksen teki silmämääräisesti Racing Mange, mutta kasiradalta toivottomalla juoksulla sen oli tyytyminen 6. sijaan.

Ensi keskiviikkona Solvallassa on Meadow Roadin lähtöjen voittajille jaossa kaksi lippua Elitloppetiin. Mukaan ilmoitettiin huimat 32 hevosta, joista 16 pääsi mukaan kahteen lähtöön. Lähdöistä löytyy suomalaisväriäkin.

Next Direction ja Sobel Conway unelmapaikoilta Elitloppet-lipun metsästykseen

Lähtö 7

1. Milliondollarrhyme – Fredrik B Larsson

2. Velvet Gio – Carl Johan Jepson

3. Sobel Conway – Rikard N Skoglund

4. Rose Run Sydney – Örjan Kihlström

5. Attraversiamo – Erik Adielsson

6. Evaluate – Björn Goop

7. Inti Boko – Hannu Torvinen

8. Elian Web – Jorma Kontio

Lähtö 9

1. Next Direction – Iikka Nurmonen

2. Sorbet – Örjan Kihlström

3. Shocking Superman – Magnus A Djuse

4. Une Etoile Gar – Jorma Kontio

5. Vivid Wise As – Björn Goop

6. Lexus Dream – Hannu Torvinen

7. Stepping Spaceboy – Wilhelm Paal

8. Im Your Captain – Ulf Ohlsson

Jo kutsutut hevoset tummennettuina. Juostava matka 1640 metriä. Voittajille 100 000 kruunua ja paikka Elitloppetiin.

Solvallan ohella näyttöjä annetaan myös lauantaina Mantorpin kultadivisioonassa ja sunnuntaina Copenhagen Cupissa.

Chief Orlando ensi lauantaina Mantorpissa

Lisäksi ranskalaishuiput kohtaavat keskiviikkona Caenissa.

Prix des Ducs de Normandie, 2450 m

1 Carla du Chatelet

2 Bolide Jenilou

3 Detroit Castelets

4 Blues des Landiers

5 Ceylan Dairpet

6 Dorgos de Guez

7 Dexter Fromentro

8 Ennio du Pommereux

9 Earl Simon

10 Feeling Cash

11 Bugsy Malone

12 Bahia Quesnot

13 Tony Gio

14 Delia du Pommereux

15 Cleangame

16 Bold Eagle