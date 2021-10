Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio: "Hevostalouden ja ravien rahoitus pitää - ministeri perustaa työryhmän elivoimaisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi"

Kari Salonen

Jaana Husu-Kallio on kansliapäällikkö, mutta myös hevosihminen.

Hevosväkeä painaa iänikuinen taakka siitä, pitääko olla huolissaan alan rahoituksesta? Korona-aika on tuodut uusia haasteita, mutta valtiovalta on luvannut pitää rahoituksen entisellä tasollaan ja tilkitä koronan tekemiä aukkoja. Vuoden 2024 rahoitus, ja siitä eteenpäin, ovat enemmän auki, luonnollisesti, ja veikkausvoittovarojen suhde tulevaisuudessa budjetissa jaettaviin rahoihin on vielä sorvattavana.

"Täällä ministeriössä ja kaikesta päätellen poliittisella päättäjälläkin on tahto pitää hevosten ja ravien asema vankkana", kansliapäällikkö Husu-Kallio, aktiivinen hevosharrastaja itsekin, kertoo.

"Täällä valtion suunnalla kannetaan ihan aitoa huolta alan tilanteesta, eikä ole unohdettu hevosia - todellakaan. Esimerkiksi viime viikolla eduskunnan hevosystäväinseura kokoontui, ja keskusteltiin tiukasti alan elinvoimaisuudesta ja vastuullisuudesta. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on perustamassa työryhmän pohtimaan, miten varmistetaan nuo kaksi elintärkeää asiaa hevosalan suhteen."

Voimmeko me hevosihmiset luottaa, että rahoitus pysyy luvatulla tasolla, kun kulttuurin ja muiden alojen ympärillä on puhuttu lisäleikkauksista?

"Maa- ja metsätalousministeriön budjetti on stabiili. Ensi vuoden budjettikirjan luvut tuntuvat hyvin vankoilta tässä myöhäisessä vaiheessa, ja 2023 rahat on jo kehysriihessä keväällä sovittu. Taso säilytetään, mutta miljoona euroa pudotusta tulee 2022 verrattuna, mikä on vallitsevissa oloissa hyvin. Hallinto on molemmilta puolilta, virkamies- ja poliittiselta, sitoutunut nykyisen tason, neljä prosenttia rahapelituotoista, säilyttämisestä. Mitä käytännössä tapahtuu, kuinka rahoja jatkossa kertyy, ja mikä on niiden jakomalli tarkasti, sen tulevaisuus näyttää. Valtiosihteereistä ja parlamentaarikoista muodostettu työryhmä on rakentamassa veikkausvoittovarojen uutta jakomallia tuleville vuosille"

"Elinvoimaisuus ja vastuullisuus ovat siis asioita, joihin kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota hevosasioiden ympärillä. Eläinsuojelu ja tinkimätön huolenpito ovat tärkeitä teemoja tulevaisuuden kannalta. Niihin meidän hallinnon, keskusjärjestön ja ennen kaikkea kaikkien toimijoiden tulee satsata erityisesti, jotta saadaan hyvä tulevaisuus."

Aiheesta aikaisemmin kirjoitettua MT Ravinetissä:

Ministeriö varoittaa raviväkeä: Vaikka valtiontukea on tiedossa vielä kaksi vuotta, "hanskat eivät nyt saa pudota"

Kari Eriksson varautumisesta Veikkauksen tuottojen pudotukseen – "Mieluummin sillä ajatuksella, että pudotus on arveltua isompi kuin pienempi"

Hevosurheilu: Hevosalan rahoitus turvattu vuoden 2023 loppuun asti

Ravipäivien ja valtiontuen suhde hiertää radoilla – Suomen Hippoksen valtuuskunta koolle keskiviikkona

Raviratojen valtiontukimallin takana tikittää aikapommi – korjausvelka pahenee, jos radat vain optimoivat toimintatukea