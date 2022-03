Vuoden voittoisin ohjastaja on jalostunut epäonnistumisten käsittelyyn: "Pitää itse sisäistää, miten asiat ovat menneet – ja jättää vellominen sikseen"

Elina Paavola

"Tässä lajissa jokainen epäonnistuu enemmän kuin onnistuu", muistuttaa Santtu Raitala, joka on valittu kolme kertaa peräkkäin vuoden raviurheilijaksi ja joka on lauantaina todennäköisin vuoden 2021 raviohjastajana palkittu.

Ennakkosuosikki vuoden 2021 raviohjastajaksi on eittämättä Santtu Raitala, joka on jo valittu viime vuoden raviurheilijaksi. Hän arvelee itse, että kuluneen vuoden tapahtumista monet säilyvät hänen muistissaan lopun ikää.

"Vuosi tuo monella tapaa hyviä muistoja pintaan. Se oli ylipäätään monipuolinen. Sellaisia tapahtumia, joita koin, ei tule näinä maailman aikoina koskaan unohtamaan", Raitala pohti puhelimessa matkalla Jyväskylän raveihin perjantaina.

Hän saavutti toisena ohjastana suomalaisen raviurheilun historiassa yli 350 voiton rajan samalla kaudella. Silti voittojen määrä ei ole se, joka on hänelle itselleen merkittävin.

Raitala muistelee kesän tapahtumia, kun hänen ystävänsä ja yksi luottovalmentajansa Antti Ojanperä loukkaantui harjoitusajossa. Seurasi kolmen kuukauden jako, jolla mitattiin paitsi Ojanperää ja tämän kanssa tallia pyörittävää puolisoa Jutta Ihalaista myös muuta lähipiiriä.

"Siinä tallin väellä ja perheen ympärillä oli varmasti jokaisella sekä oma henkinen että fyysinen jaksaminen äärirajoilla"; Santtu analysoi tilannetta jälkikäteen.

"Pitää nostaa esiin, kuinka valtavan hyvin ihmiset Antin ympärillä ottivat vastuuta eri asioista. Jokainen venyi siinä joukkueessa parhaimmilleen, että asiat menivät eteenpäin ja Antti pystyi keskittymään omaan paranemiseensa. Oli ihalitavaa seurata, miten ihmisiltä löytyi sellaista vastuunottokykyä."

Raitala korostaa olleensa itse omien ohjastustehtäviensä vuoksi vain yksi lenkki. Hevosten treeniajoa ryhmitettiin kesällä niin, että Santun ollessa kotona hän osallistui siihen noin puolet viikosta.

Santtu Raitala tunnetaan ystävällisenä miehenä, joka huikkaa arjen keskelläkin tervehdyksiä tallialueella suuntaan ja toiseen. Toimittajien on turha koettaa häneltä kysellä negatiivisia arvioita tappioidenkaan kohdalla, vaan aina vastaukset ovat hallitun rauhallisia. Suuria tuuletuksiakin on nähty harvakseltaan.

Raitala hämmentyykin kysymyksestä, onko hillitty linja työn vuoksi harkittua vai onko se hänelle luontaista käytöstä.

"On tietysti tilanteita ja lähtöjä, joista tulee valtavan spontaani ilo. Vaikka Evartin viime kesän ravikuninkuus oli asia, josta muistaa pitkän aikaa sen riemun, jonka siitä tunsi."

"On onnekasta tehdä tätä työtä. Vaikea on kuvitella, mistä asiasta vastaavan ilon olisi saanut ammatillisesti."

Entä sitten ne tappion hetket?

"Kyllä asiat pitää käsitellä mielessään ja hevosen taustajoukkojen kanssa, mikä meni huonosti. Siinä epäonnistumisen taustalla on aina niin paljon nyansseja ja paljon riippuu tilanteesta", kuuluu ensin santtumaisen vastaus.

Hän kuitenkin jatkaa. Voittamisen mittari ei ole Raitalan mukaan raviurheilussa se, johon kannattaa ohjastajana yksin tähdätä. Jokainen ohjastaja epäonnistuu enemmän kuin onnistuu, mikä on aivan totta. Menestysvuonna 2021 Raitalan ohjastama hevonen ylsi voittoon 18 prosentissa ja totoon 46 prosentissa lähdöistä. Näin siis ohjastajalla, jolle tarjotaan käytännössä tällä hetkellä ohjastettaviksi paljon oman tasonsa parhaimmistoon kuuluvia hevosia.

Pettymyksissä vellominen ei kuitenkaan ole sen parempi linja.

"Epäonnistumisen käsittelyyn jalostuu. Huonoksi osoittautuneita ratkaisuja oppii käsittelemään hyvin neutraalisti. Pitää itse sisäistää, miten asiat ovat menneet. Ja sitten kun tilanteen käsittelee, se jää sikseen", urheilija avaa.

Raitala on myös valmentaja, tosin vain yhden hevosen. Nyt 4-vuotias Jockas Ritalla (isä Jokivarren Kunkku – emä Cordiitta – emänisä Cameron) on seuranaan Santun serkun Anniina Pekosen poni, sillä kavioeläimet tarvitsevat laumaa. Pekonen vastaa kaksikosta, kun serkku kiitää ohjastamassa ympäri maata.

Tammaa on treenattu maltilla. Raita ei suostu spekuloimaan sen lahjakkuudella, vaikka sukua toki riittääkin.

"Tällä hetkellä se on itselle kiva harrastehevonen. Meillä ei ole sen suhteen paniikkia. Antaa hevosen itse näyttää, mitä se haluaa hevosten maailmassa olla", Raitala linjaa.

Kesän korvalla on tarkoitus tulla koelähtöön, mutta senkään aikaa ei ole vielä niitattu kalenteriin.

"Aloitellaan, kun alkaa siltä tuntumaan."

Valmentautuminen on tapahtunut tähän asti kotona.

"Nyt on käyty muutaman kerran ajamassa Antin ja Jutan treenipaikoilla, kun Antilla on mahdollisimman hyvät alustat. Samalla tamma on oppinut vähän menemään toistenkin kanssa porukassa."

Kolmonen oli Santulle vuoden 2021 luku: marraskuussa iässä tuli täyteen 30. Voittoja kertyi vuoden aikana 357. Se on rajapyykki, jota voi jatkossakaan olla vaikea ylittää, kun ravilähtöjen määrä laskee pikkuhiljaa.

Vuosi on jo tuottanut hänelle kolmannen kerran vuoden raviurheilijan tittelin Urheilugaalassa. Sen jatkoksi hän saa ainakin kolmannen kerran vuoden voitokkaimman ohjastajan tittelin tänään Ravigaalassa.

357 voitolla Raitala niittaa itsensä suomalaisen ohjastajahistorian kautta aikain tilastossa kakkoseksi. Jorma Kontio ohjasti 417 voittoa vuonna 1989 ja vaikka yli 300 voittoa kertyi maestrolle useammalla kaudelle ennen siirtymistä vuosituhannen vaihteessa Ruotsiin, yli 350:n hän ei päässyt toistamiseen.

Maagisen 300 rajapyykin ovat ylittäneet myös Mika Forss (2016/ 307), Ari Moilanen (2001/ 304) ja Antti Teivainen (2000/ 302).

Raitalan alkuvuosi lupaa silti, että tahti jatkuu. Voittoja oli ennen lauantain Toto75-kierrosta 81. Viime vuonna maaliskuun lopussa hänellä oli 83 voittoa.

Itse mies ei silti ota paineita.

"Ohjastajan ominaisuudessa pitää ymmärtää, että vuotta ei pysty itse tekemään. On ihan sama, mitä tavoitteita laittaisi. Kaikki on kiinni siitä, millaisten ihmisten ja hevosten kanssa työtä pääsee tekemään ja sitten vielä aina siitä, millaisia lähtöasetelmia lähtöön osuu."

"Kun työ koostuu niin pienistä osista, ei kannata ruveta liikaa miettimään ennalta. Tekee päivittäin parhaansa ja katsoo, mihin asiat johtaa."

Ensin otetaan kuitenkin Ravigaala, johon päästään vuoden koronatauon jälkeen paikan päälle: "On mukava, kun näkee paljon ystäviä ja kavereita vähän rennommisssakin merkeissä, eikä aina niin kiire kuin raveissa tahtoo olla."

Santtu Raitala on siis ehdolla vuoden ohjastajaksi tänään Tampereella pidettävässä Ravigaalassa, jonka palkintoja aletaan jakaa kello 20.30. Muut ehdokkaat ovat Hannu Torvinen, Ari Moilanen, Tapio Perttunen ja Iikka Nurmonen.

Heistä Torvinen oli 242 voitolla ajajaliigan toinen ja Moilanen 212 voitolla kolmas. Seuraavina tulivat Olli Koivunen (169) ja Antti Teivainen (161).

Vuoden valmentajan titteli puolestaan ratkeaa seuraavien (aakkosjärjestyksessä) viiden viime vuonna menestyneen valmentajan kesken: Pekka Korpi, Petri Laine, Ossi Nurmonen, Antti Ojanperä ja Tapio Perttunen.

Gaalassa palkitaan myös muun muassa vuoden hevosenhoitaja, hevosenomistaja, kasvattaja ja montéohjastaja sekä nuorten ohjastajasarjojen voittajat.

MT26-kanava näyttää Ravigaalan suorana kello 20.30 alkaen. Gaala on katsottavissa verkossa TotoTV:n kautta.

Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen ovat Santtu Raitalan ystäviä. Kolmikkoa on entisestään yhdistänyt Evartti, joka tässä kuvassa oli juuri saavuttanut ensimmäisen ravikuninkuutensa Seinäjoella 2020. Jatkoa seurasi vuotta myöhemmin dramaattisten vaiheiden jälkeen.

