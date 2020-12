”Mitä jos järjestettäisiin Amazon-vientirengas?" – verkkokaupan jättimäinen virtuaalitori kiinnostaa jo perhekoon ruokaviejiä

Kuvat: Pasi Leino, Kari Salonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Birkkalan tila, Voima-Papu Finland Oy sekä Murtolan HamppuFarmi Oy ovat juuri aloittamassa koemyyntiä Amazonin ruotsalaisessa verkkopalvelussa. Esimerkiksi Food From Finland -ohjelma on lanseerannut yksinkertaisen mallin, jolla pk-yritykset voivat rantautua Amazoniin.

Joskus yksi viesti voi laukaista liikkeelle maailmanlaajuisen vientihankkeen. Vuoden luomutila -palkinnon lokakuussa voittaneen Birkkalan tilan isäntä Simo Larmo twiittasi kesäkuussa: ”Mitä jos järjestettäisiin Amazon-vientirengas? Myyntiä suomalaisille elintarvikkeille Amazonin kautta.”

”Kilautin samana päivänä Simolle ja aloimme listata mahdollisia kumppaniehdokkaita. RuoKasvu-projektin kautta olemme tunnustelleet eri yhteistyömalleja elintarvikeviennin edistämiseksi. Tässä verkkokaupan pilottihankkeessa toimimme fasilitaattorina ja yhteistyön rakentajana”, kertoo MTK:n RuoKasvun hankekoordinaattori Mikaela Vuorisalmi.

Hankkeelle löydettiin nopeassa tahdissa 75-prosenttinen julkinen Leader-rahoitus. Hallinnointia valikoitui hoitamaan ProAgria.

”Vaikka Amazon ei ole ainut verkkokauppa, se tulee ryminällä, ja kooltaan suurena vaikuttaa myös kaupan rakenteisiin.”

Lopulta kolme yritystä lähti rakentamaan varsinaista projektia Pellolta Maailmalle: Birkkalan tila, Voima-Papu Finland Oy sekä Murtolan HamppuFarmi Oy.

Koemarkkinointi aloitetaan Amazonissa valitun palveluntuottajan kanssa yhteistyöhankkeena joulukuussa 2020.

”Ehkä suurin konkreettinen hyöty on kustannusten jakaantuminen useammalle toimijalle. Esimerkiksi rahtikustannuksia saadaan huomattavasti alaspäin per myytävä yksikkö, kun useampi toimija lähettää yhdessä useamman lavan tiettyyn kohteeseen, vaikkapa Amazonin Saksan varastoon”, sanoo Simo Larmo, jolla on jo aiempaa myyntikokemusta samasta alustasta.

Larmon mukaan tulevaisuudessa mahdollisesti yhteisen vientipäällikön palkkaus tai yhteisen varaston ylläpito on järkevintä jakaa usealle yritykselle.

”Yksin viennin aloittamisessa kustannukset ja riskit voivat nousta todella suuriksi.”

Pellolta Maailmalle -hankkeelta Larmo odottaa ensisijaisesti tiedon saamista kohdemaiden markkinoista.

”Pääsemme porukalla testaamaan, mitkä tuotteet vetävät Amazonissa, mikä on asiakkaille sopiva hintaluokka tuotteille sekä mitkä asiat toimivat markkinoinnissa ja mitkä eivät. Tämä on ensiaskel ja kartoitus myös tulevaisuuden, mahdollisesti vielä tätä syvempää vientiyhteistyötä varten.”

Yrityksien yhteistyön edellytys on, etteivät ne kilpaile keskenään, ja niillä on tietty kehitysvaihe ja kokemus kaupanteosta.

”Tiedän että asiat varmasti sujuvat ja olemme samalla aaltopituudella”, Larmo sanoo kahdesta yrityskumppanista.

Tie maailmanmarkkinoille tuo yrityksille myös pulmia. Amazon on Larmon mukaan samaan aikaan hyvin helppo kauppapaikka, mutta myös haastava.

Kaupankäynnin alkaessa voi Larmon mukaan nousta yllättäviä kysymyksiä esimerkiksi ulkomaalaisten alv-tunnusten sekä Amazonin sisäisten vaatimusten kohdalla. Sisäänpääsykustannus, 1 000–2 000 euroa, ei välttämättä ole suuri, kun löytää sopivan yhteistyökumppanin.

”Aikaisemmasta kokemuksesta pystyn sanomaan, että yhdessä tekeminen on avainasemassa menestyksen kannalta.”

Amazon-verkkokauppa avautui juuri Ruotsiin. Larmo arvioi, että ehkä muutaman vuoden sisällä näemme myös amazon.fi:n avautumisen tai tänne tulee ensimmäinen yhtiön ensimmäinen varasto.

”Toivottavasti yhä useammat pientuottajat Suomessa alkaisivat jo hieman miettiä, miten ruuan verkkokauppa tulee muuttumaan ja miten siihen tulisi reagoida.”

”Suurin Amazoniin lähtöä estävä tekijä suomalaisille elintarvikeyrityksille on vähäinen tietämys aiheesta. Amazon ei ole helppo kumppani, mutta hyvin tehtynä se tarjoaa ison mahdollisuuden”, sanoo Amazoniin.fi-yrityksen toimitusjohtaja Jonne Välilä.

Yrityksen yli parinkymmenen hengen tiimi huolehtii asiakasyrityksen tuotemarkkinoinnista ja myynnistä verkkokaupan jättiläiseksi sanotussa Amazonissa.

Amazon veloittaa myydyistä tuotteista komissiota sekä toimitusmaksua, jos yritys käyttää sen varastoa ja toimitusjärjestelmää loppuasiakkaalle.

”Itse myyntitili maksaa muutamia kymppejä kuussa. Näiden kolmen yrityksen tuotteiden myynti hoidetaan yrityksemme tilin kautta.”

Välilän mukaan tällä hetkellä on sikäli poikkeuksellinen tilanne, että markkinassa ei ole vielä paljoakaan ammattimaisia Amazon-myyjiä.

”Sinne kannattaa siis mennä nyt ammattimaisesti luomaan jalansijaa ja ottamaan tilaa haltuun, jos tähtää pitkäjänteiseen kansainväliseen kasvuun.”

Ammattimaisen ja ei-ammattimaisen Amazon-myyjän suurin ero on Välilän mukaan siinä, että ei-ammattimainen myyjä vain asettaa artikkelinsa myyntiin, jolloin ne helposti hukkuvat alustan tuoteviidakkoon.

”Ammattimaiset myyjät taas näkevät huomattavasti vaivaa sen eteen, että tuotteet näkyisivät ensimmäisten hakutulosten joukossa Amazonissa – vastaavalla tavalla kuin Googlessa.”

Amazon.com on perustettu vuonna 1994 Yhdysvalloissa. Yhtiön toimitusjohtaja on Jeff Bezos. Yhtiön liikevaihto ylitti 280 miljardia dollaria 2019.

Sen verkkosivuilla on myynnissä 150 miljoonaa eri tuotetta.

Yhtiö toimii USA:ssa, Britanniassa, Kanadassa, Kiinassa, Japanissa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa.

