Halvalta nyt myös kauralaku, joka sopii keliaakikoille

Riitta Mustonen

Halvan gluteeniton kauralaku muistuttaa paljon tavanomaista, mutta on pehmeämpi rakenteeltaan.

Halva on tunnettu lakritsistaan, mutta nyt kahden vuoden kehitystyön tuloksena se on kehittänyt lakun, joka sopii myös keliaakikoille eli on gluteeniton. Laku on valmistettu suomalaisesta puhdaskaurasta ja se on luontaisesti gluteenitonta.

Toimitusjohtaja Jean Kavarokyros toteaa tiedotteessa, että Halvan maukkaan lakritsin mausta ei haluttu tinkiä, ja lopulta onnistuttiin kehittämään tulos, johon oltiin tyytyväisiä.

Gluteeniton laku muistuttaa paljon Halvan tavallista lakritsia, mutta rakenteeltaan se on vähän pehmeämpi eikä niin sitkeä kuin vehnäjauhoista valmistettu. Maku on melko samanlainen. Kaurajauhon lisäksi lakritsassa on käytetty perunatärkkelystä.

Sekä perinteinen että gluteeniton lakritsi ovat vegaaneja.

Kauralakritseja ovat tuoneet markkinoille aiemmin muun muassa Fazer, Brunberg ja Makulaku.

Lue myös.

Mummo laittoi Kreikan talouskurjuutta paenneiden teinipoikien taskuun makeisreseptin – reissun seurauksena syntyi 90-vuotias lakutehdas, jonka mieleenpainuvaa mainosrallatusta ei enää tänä päivänä julkaistaisi

Syötkö säännöllisesti lakritsia? Se nostaa verenpainettasi ja vaikutus voi kestää viikkoja