Valko-Venäjä aloitti sotaharjoitukset länsirajallaan lähellä Liettuaa ja Puolaa

Minskissä on käynnissä mielenosoituksia tehtaiden ja valtiontelevision pääkonttorin luona

Sergei Gapon

Valko-Venäjä on aloittanut sotaharjoitukset länsirajallaan lähellä Liettuaa ja Puolaa. Kuvassa presidentti Aleksandr Lukashenko helikopteri. LEHTUKUVA/AFP

Valko-Venäjä on aloittanut sotaharjoitukset länsirajallaan lähellä Liettuaa ja Puolaa, kertoo Nato-maa Liettua uutistoimisto AFP:lle.

Liettuan puolustusministeri Raimundas Karoblis kertoo, että Valko-Venäjä pyrkii edistämään niin kutsuttujen ulkomaisten uhkien narratiivia. Liettua tarkkailee tilannetta läheisesti Nato-liittolaistensa kanssa, mutta ei näe Valko-Venäjää tällä hetkellä sotilaallisena uhkana.

Valko-Venäjän istuva presidentti Aleksandr Lukashenko on väittänyt, että sotilasliitto Naton sotilaat olisivat "maan rajalla". Minkäänlaista totuuspohjaa tälle väitteelle ei ole löytynyt, ja myös Nato on kiistänyt sen.

Valko-Venäjällä mielenosoittajat ovat kerääntyneet useiden tehtaiden sekä valtiontelevision pääkonttorin ulkopuolelle maan pääkaupungissa Minskissä.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat ovat nähneet mielenosoittajien heiluttavan opposition punavalkoista lippua raskaita ajoneuvoja valmistavan tehtaan (MZKT) edustalla. Istuvan presidentin Aleksandr Lukashenkon on ollut määrä vierailla tänään kyseisellä tehtaalla.

AFP:n mukaan tuhannet Minskin traktoritehtaan (MTZ) työntekijät olisivat myös marssineet tänään ulos työpaikaltaan.

Oppositio on vaatinut maahan yleislakkoa reilun viikon takaisten ja vilpilliseksi väitettyjen presidentinvaalien vuoksi.

Valko-Venäjän opposition pääehdokas Svetlana Tihanovskaja kertoo olevansa valmis nousemaan maan johtoon. Tihanovskaja painottaa, ettei hän halunnut ryhtyä poliitikoksi, mutta kohtalo päätti toisin ja hän päätyi eturintamaan poliittisessa yhteenotossa, jossa vastustetaan mielivaltaista hallintoa ja epäoikeudenmukaisuuksia.

"Olen valmis ottamaan vastuun ja toimimaan kansallisena johtajan tämän aikakauden keskellä", hän kertoi maanantaina julkaistulla videolla.

Tihanovskaja lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan. Tihanovskaja pakeni viime viikon tiistaina Liettuaan, mutta hän on sieltä kannustanut kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti.

Ihmiset ovat osoittaneet Valko-Venäjällä mieltään viikko sitten sunnuntaina järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, kun Aleksandr Lukashenko valittiin kuudennen kerran peräkkäin presidentiksi. Vaalien tulosta on väitetty vilpilliseksi.

Tihanovskaja on vaatinut monien muiden tavoin uutta äänestystä. Hän on lisäksi vaatinut, että Lukashenko jättää tehtävänsä, mutta tähän saakka on ollut epäselvää onko hän itse halukas nousemaan Lukashenkon tilalle.

Maanantaisessa videossa 37-vuotias poliittinen noviisi kuitenkin kertoi olevansa valmis nousemaan Valko-Venäjän johtoon, jotta maa voisi rauhoittua.

"Jotta voimme vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja niin pian kuin mahdollista valmistella laillisen kehyksen ja ehdot uusien presidentinvaalien järjestämiselle", hän jatkoi.