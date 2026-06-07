- Jyväskylä
Karoliina Partanen, Antti Häkkänen ja Sari Multala kokoomuksen varapuheenjohtajiksiKokoomus uusi puoluejohtoaan Jyväskylän puoluekokouksessa.
Kokoomuksen puheenjohtajistossa jatkavat Karoliina Partanen ja Antti Häkkänen. Uutena puheenjohtajistoon valittiin Sari Multala.
Mäntyharjulaiselle Häkkäselle kyseessä on jo kuudes kausi puolueen varapuheenjohtajana. Kuopiolainen Partanen valittiin toiselle kaudelle.
Ehdolla varapuheenjohtajaksi olivat myös kokkolalainen Janne Jukkola, rovaniemeläinen Heikki Autto ja hämeenlinnalainen Sari Rautio.
Aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Anna-Kaisa Ikonen ei hakenut jatkoa varapuheenjohtajana.
Lauantaina puolue valitsi puheenjohtaja Petteri Orpon jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita. Sunnuntaina käytiin myös puoluevaltuuston puheenjohtajan vaali, jonka voitti Arto Satonen.Artikkelin aiheet
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