HS: Helsinki on maksanut kymmeniätuhansia yhdistykselle, joka värvää lapsia Venäjän propagandaleirille – pormestari haluaa selvityksenHelsingin kaupunki on maksanut yli 45 000 euroa työllistämistukea yhdistykselle, joka etsii Suomesta lapsia Venäjän propagandistiselle kesäleirille, kertoi Helsingin Sanomat lauantaina.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) on pyytänyt pikaista selvitystä kaupungin maksamista tukirahoista yhdistykselle, joka edistää Venäjän propagandaa. Helsingin Sanomat kertoi asiasta sunnuntaina.
Lehti uutisoi lauantaina oman selvityksensä pohjalta, että kaupunki on maksanut yli 45 000 euroa työllistämistukea Sun Ray -yhdistykselle, joka etsii Suomesta lapsia Venäjän propagandistiselle kesäleirille miehitetyllä Krimillä.
Sun Ray -yhdistys toimii propagandistisista kesäleireistä vastaavan venäläisen Artek-keskuksen suomalaisena yhteistyökumppanina.
Leireillä puhujina esiintyy Helsingin Sanomien mukaan säännöllisesti Venäjän korkeimman tason poliitikkoja sekä Ukrainassa sotineita ”erityissotilasoperaation veteraaneja”.
Tänä vuonna kansainväliseen kansainväliseen lapsiryhmään odotetaan osallistujia noin 30 maasta. Euroopasta mukana ovat Suomi ja Irlanti.
Osallistujat valitaan kilpailun perusteella. Siihen voivat osallistua 11–17-vuotiaat lapset.
HS kertoi kaupungin maksaneen kolmen työntekijän palkkakulut kokonaan. Pormestarin mukaan kaupungilla ei ollut tukipäätöksiä tehdessään tietoa yhdistyksen yhteydestä Venäjän vaikuttamistoimintaan.
HS:n mukaan Sazonov on pyytänyt asiasta selvitystä kaupungin työllisyyspalveluiden johdolta maanantaiksi kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokoukseen.
- Osaston luetuimmat