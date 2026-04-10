Jaa Kuuntele

Onnettomuus sattui Pirkanmaalla Kylmäkoskella. Kuva: Markku Vuorikari

STT

Henkilöauton kuljettaja kuoli ulosajossa Akaan Kylmäkoskella torstaina, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Onnettomuus tapahtui noin puoli yhdeltätoista illalla. Poliisin mukaan henkilöauto heittelehti tiellä kovassa vauhdissa ja suistui ulos tieltä kaarteessa, minkä jälkeen auto osui tien vieressä oleviin puihin.

Poliisin mukaan auto vaurioitui onnettomuudessa pahoin. Vuonna 2008 syntynyt kuljettaja kuoli tapahtumapaikalle. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita matkustajia.

Poliisi kertoo selvittävänsä onnettomuuteen johtaneita syitä ja tutkivansa asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi tekee myös kuolemansyyntutkintaa.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.