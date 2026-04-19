HS: Järvisydämen tarina onkin sepitettä Järvisydämen markkinointimateriaaleissa muun muassa kerrotaan, että paikalla olisi sijainnut ennen vanhaan kestikievari.

Jaa Kuuntele

Rantasalmelainen Järvisydän on ollut viime kuukausina otsikoissa muun muassa talousongelmiensa kautta. Kuva: Saara Lavi

Jukka Koivula

Helsingin Sanomien mukaan Järvisydämen kertoma tarina ei perustu tosiasioihin.

HS:n haastattelema Riitta Heiskanen kertoo seuranneensa hämmentyneenä, miten Järvisydämen pääomistaja ja toimitusjohtaja Markus Heiskanen on vääristellyt suvun historiaa yrityksensä markkinoinnin yhteydessä. Järvisydämen markkinointimateriaaleissa muun muassa kerrotaan, että paikalla olisi sijainnut ennen vanhaan kestikievari.

”Ei siellä ollut kestikievaria. Ei kukaan koskaan puhunut kestikievarista. Oli vain talo, Heiskasten talo”, Riitta Heiskanen tähdentää.

Järvisydämen markkinoinnillisessa historiikissa myös väitetään, että suku olisi saanut aikanaan maat 1600-luvulla kiitokseksi sotilaspalveluksesta. Tämäkin väite on Riitta Heiskasen mukaan pötyä.

Riitta ja Markus Heiskanen ovat sukua toisilleen.

Järvisydän on ollut viime aikoina otsikoissa muun muassa talousvaikeuksiensa takia sekä yritystoimintaan liittyvistä epäselvyyksistä.

