Alkojen aukioloajat muuttuvat: Katso, mitkä myymälät ovat sunnuntainakin aukiEduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jossa Alkon enimmäisaukioloaikoja laajennetaan.
Lakimuutoksen myötä Alkot voivat olla jatkossa auki vuoden jokaisena päivänä kello 9–21. Alko saa itse päättää aukioloajoistaan. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä.
Eduskunnan mukaan tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi on perusteltua, että Alko voi pitää myymälänsä auki samoissa aikarajoissa kuin muut alkoholia myyvät toimijat.
Alkon Liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo, että vaikka lakimuutos mahdollistaa laajemmat aukioloajat, myymälöiden aukiolopäätökset tehdään paikallisen tarpeen ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen pohjalta. Kaikki Alkot eivät siis tule edelleenkään olemaan auki sunnuntaisin.
”Tämä on meille mahdollisuus palvella asiakkaitamme entistä paremmin. On hyvä, että myymälämme voivat olla laajemmin avoinna silloin, kun asiakkaat liikkuvat ja haluavat meillä asioida”, Pennanen sanoo.
Alko kertoo, että laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin.
Lauantai-iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä, joista 35 myymälään tulee myös sunnuntaiaukioloajat. Näistä 50 myymälää on avoinna lauantaisin klo 9–21, 58 myymälää lauantaisin klo 9–20 ja 35 myymälää sunnuntaisin klo 12–18.
Alkoholin kotiinkuljetus tulee mahdolliseksi kuuden kuukauden siirtymäajalla vuoden 2027 alussa, jolloin Alkolla on mahdollisuus toimittaa alkoholijuomia kotiin kaikkina vuoden päivinä klo 9–21.
”Päätämme kotiinkuljetukseen liittyvistä toimintatavoista myöhemmin ja palaamme niihin erikseen”, Pennanen sanoo.
Myymälät, jotka tulevat olemaan auki sunnuntaisin klo 12–18:
- Espoo Leppävaara Sello
- Espoo Matinkylä Iso Omena
- Espoo Tapiola Ainoa
- Helsinki Itäkeskus Easton
- Helsinki Kannelmäki Kaari
- Helsinki keskusta Kamppi
- Helsinki Pasila Tripla
- Hyvinkää Willa Citymarket
- Hämeenlinna Tiiriö Citymarket
- Joensuu Käpykangas Prisma
- Jyväskylä Keljo Keljon kauppakeskus
- Jyväskylä Seppä
- Järvenpää Citymarket
- Kajaani Prisma
- Kirkkonummi Munkinmäki Prisma
- Kokkola Kosila Prisma
- Kotka Sutela Prisma
- Kouvola Korjala Prisma
- Kuopio Savilahti Prisma
- Lahti Laune Prisma
- Lappeenranta Leiri Prisma
- Mikkeli Graani
- Oulu Limingantulli
- Pori Länsi-Pori
- Porvoo Näsi
- Rovaniemi keskusta
- Salo keskusta
- Seinäjoki keskusta Megakeskus
- Tampere Kaleva Prisma
- Tampere Sokos
- Turku keskusta Wiklund
- Turku Kupittaa
- Vaasa Asevelikylä Prisma
- Vantaa Pakkala Jumbo
- Vihti Nummela Citymarket
Myymälät, joissa aukiolo pitenee lauantaisin klo 21 saakka
- Helsinki Hakaniemi Ympyrätalo
- Helsinki Herttoniemi Hertta
- Helsinki Itäkeskus Easton
- Helsinki Kalasatama Redi
- Helsinki Kannelmäki Kaari
- Helsinki Käpylä
- Helsinki Lauttasaari
- Helsinki Malmi Nova
- Helsinki Pasila Tripla
- Helsinki Ruoholahti
- Helsinki Vuosaari Columbus
- Helsinki keskusta Arkadia
- Helsinki keskusta Citycenter
- Helsinki keskusta Kamppi
- Järvenpää Citymarket
- Jyväskylä Keljo Keljon kauppakeskus
- Jyväskylä keskusta Sokkari
- Kerava Prisma
- Kirkkonummi Munkinmäki Prisma
- Kokkola keskusta K-Supermarket
- Kuopio keskusta Sokos
- Oulu Kaakkuri
- Oulu Limingantulli
- Oulu Välivainio
- Oulu keskusta Pekuri
- Pirkkala Partola
- Porvoo Näsi
- Tampere Kaleva Prisma
- Tampere Lielahti Citymarket
- Tampere Linnainmaa Prisma
- Tampere Ratina
- Tampere Sokos
- Tampere Stockmann
- Turku Itäharju
- Turku Kupittaa
- Turku keskusta Stockmann
- Turku keskusta Wiklund
- Vaasa keskusta Citymarket
- Vantaa Hämeenkylä
- Vantaa Koivukylä Citymarket
- Vantaa Myyrmäki Myyrmanni
- Vantaa Pakkala Jumbo
- Vantaa Tammisto Citymarket
- Vantaa Tikkurila
- Vihti Nummela Citymarket
- Espoo Espoonlahti Lippulaiva
- Espoo Leppävaara Sello
- Espoo Matinkylä Iso Omena
- Espoo Olari Prisma
- Espoo Tapiola Ainoa
Myymälät, joissa aukiolo pitenee lauantaisin klo 20 saakka
Artikkelin aiheet
- Hämeenlinna Tiiriö Citymarket
- Hyvinkää Willa Citymarket
- Iisalmi
- Järvenpää Prisma
- Joensuu keskusta Sokos
- Joensuu Käpykangas Prisma
- Joensuu Pilkko Citymarket
- Jyväskylä Palokka Prisma
- Kajaani Prisma
- Kaarina
- Kangasala Prisma
- Kokkola Kosila Prisma
- Kotka Sutela Prisma
- Kouvola Korjala Prisma
- Kuopio Savilahti Prisma
- Lahti Holma
- Lahti Laune Prisma
- Lahti Syke
- Lappeenranta Leiri Prisma
- Lohja Ojamo
- Mikkeli Graani
- Mäntsälä
- Naantali
- Nokia
- Nurmijärvi Klaukkala Citymarket
- Oulu Linnanmaa
- Oulu Rusko Citymarket
- Pietarsaari
- Pori Itäkeskus Prisma
- Pori Länsi-Pori
- Porvoo Tarmola
- Rauma keskusta
- Raahe
- Raisio keskusta
- Raisio Mylly
- Riihimäki Atomikortteli
- Rovaniemi Eteläkeskus
- Rovaniemi keskusta
- Salo Halikko
- Salo keskusta
- Savonlinna Nojanmaa Prisma
- Seinäjoki keskusta Megakeskus
- Seinäjoki Nurmo Prisma
- Seinäjoki Pohja Minimani
- Tampere Hervanta Duo
- Tampere Tammela Stadion
- Tampere Tesoma
- Tampere Turtola Citymarket
- Turku Länsikeskus Citymarket
- Turku Manhattan
- Turku Skanssi
- Turku Tampereentie
- Tuusula Hyrylä
- Vaasa Asevelikylä Prisma
- Vaasa Kivihaka Citymarket
- Vaasa Liisanlehto
- Ylivieska
- Ylöjärvi
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