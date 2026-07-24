KKO hylkäsi Timo Vornasen valituslupahakemuksen ravintola Ihkun ampumistapauksessa Vornasen mukaan KKO:n päätös on "märkä rätti päin ihmisen oikeusturvaa".

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Käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi. Käräjäoikeus tuomitsi Timo Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. LEHTIKUVA. Kuva: Roni Rekomaa

Uutiset | Yhteiskunta STT

Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta.

Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion viime joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi.

Vornanen kommentoi KKO:n päätöstä Facebook-sivuillaan julkaistussa tiedotteessa. Hän kertoo pitävänsä päätöstä ihmisten oikeusturvan kannalta valitettavana.

”Katsoin hovioikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle osoitetussa yksilöidyssä valituslupahakemuksessani, että asiassa oli merkittäviä oikeudellisia kysymyksiä sekä näyttöön ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä seikkoja, jotka olisivat juristini ja minun mielestäni perustelleet asian uudelleen käsittelyn hovioikeudessa”, Vornanen kirjoittaa.

”Mielestäni tämmöinen oikeuslaitoksen antama päätös, hylätä asian uudelleenkäsittely ja näytön arviointi, on märkä rätti päin ihmisen oikeusturvaa.”

Vornanen kertoo keskittyvänsä nyt hoitamaan kansanedustajan tehtäväänsä.

”Mielestäni tämmöinen oikeuslaitoksen antama päätös, hylätä asian uudelleenkäsittely ja näytön arviointi, on märkä rätti päin ihmisen oikeusturvaa.” Timo Vornanen

Asiassa on kyse tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024. Vornanen ampui tilanteessa pistoolilla maahan. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta.

Oikeuden mukaan Vornanen oli aamuyöllä riitaantunut ravintolassa toisen päihtyneen miehen kanssa ja kaatanut tämän ravintolan sohvalle. Pahoinpitelyn uhria, vuonna 1984 syntynyttä miestä, syytettiin Vornaseen kohdistuneesta rikoksesta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Ampuminen tapahtui baarin ulkopuolella. Valvontakameratallenteilta näkyi, kuinka vuonna 1984 ja vuonna 1994 syntyneet miehet hakeutuivat Vornasen lähelle. Pian tämän jälkeen Vornanen ampui pistoolillaan maahan.

Oikeuden mukaan vuonna 1994 syntynyt mies uhkasi Vornasta pahoinpitelyllä. Hänet tuomittiin laittomasta uhkauksesta sakkoihin.

Vornanen erotettiin perussuomalaisista ampumisen jälkeen, ja hän perusti oman eduskuntaryhmänsä.

Joulukuussa käräjäoikeuden tuomion jälkeen Vornanen kertoi irtisanoutuneensa vanhemman konstaapelin virastaan Itä-Suomen poliisilaitoksella.