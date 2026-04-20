Lämmin ja aurinkoinen kevätsää vaihtuu epävakaisemmaksi Viikko alkoi lämpimänä ja lämpöä on tarjolla tiistainakin. Keskiviikkona sää kuitenkin viilenee ja tuuli muuttuu puuskaiseksi.

Tuuli lähtee voimistumaan pohjoisesta alkaen jo myöhään tiistaina. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Maanantaina erityisesti Lapissa on ollut tavanomaista lämpimämpää, kun lämpötila nousi laajalti yli 10 asteen. Rovaniemellä ja Ylitorniolla elohopea nousi jopa yli 14 asteen.

Tiistaina lämpötila on koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta 10 ja 15 asteen välillä. Ilmassa on kuitenkin muutoksen tuulia, kun sää viilenee ja muuttuu puuskaisemmaksi viikon puolivälissä.

Keskiviikkona sää kylmenee Lapissa huomattavasti, kun matalapaine tuo mukanaan kylmempää ilmaa pohjoisesta. Päivälämpötila voi Pohjois-Lapissa jäädä pakkaselle ja Etelä- Lapissakin lämpötila on viiden asteen tuntumassa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 10 asteen tienoilla. Vaikka lämpimän tiistain jälkeen keskiviikon kylmemmät lämpötilat voivat tuntua erityisen kylmiltä, ne ovat oikeastaan tavanomaisia.

Tuuli lähtee voimistumaan pohjoisesta alkaen jo myöhään tiistaina. Keskiviikkona tuuli on voimakkainta ja puuskaisinta Pohjois-Lapissa, missä tuulen nopeus voi puuskissa ylittää 20 m/s. Iltapäivällä myös maan etelä- ja keskiosassa kannattaa pitää hatusta kiinni. Puuskissa tuulen nopeus ylittää laajalti 15 m/s.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

