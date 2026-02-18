Lammilla pääkonttoriaan pitävä vaateyritys Voglia on hakeutunut konkurssiin
Suomalainen vaateyritys Voglia on hakeutunut konkurssiin. Asia ilmenee Oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisteristä.
Konkurssi on laitettu vireille tänään.
Voglian verkkosivuilla sanotaan, että tilaaminen verkkokaupasta on keskeytetty väliaikaisesti.
Voglia on perustettu vuonna 1983. Brändin perusti Voglian nykyisen toimitusjohtajan Katriina Virtasen isoisä Pertti Virtanen. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla.
Konkurssihakemuksesta kertoi ensimmäisenä Yle.
