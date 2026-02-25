MT:n juttua siteerattiin televisiouutisissa TaiwanissaMT kertoi viime viikolla Taiwanin ja Kiinan jännittyneestä tilanteesta. Uutinen nousi esiin myös Taiwanissa.
Taiwanilainen TV-kanava SETN kertoi uutisissaan tällä viikolla Maaseudun Tulevaisuuden tekemästä jutusta.
MT kertoi viime viikolla Taiwanin Suomen edustajan Freddy Tshiongtso Limin näkemyksistä koskien kansainvälistä kauppaa nykyisessä kireässä turvallisuus- ja geopoliittisessa tilanteessa.
SETN siteerasi nyt tätä juttua lähetyksessään.
Kiinan ja Taiwanin tilanne on jännittynyt. Taiwanin hallitus kokee Kiinan toiminnan alueellisen rauhan suurimpana uhkana. Kiina ajaa edelleen yhden Kiinan politiikkaa. Taiwanilaisten enemmistö vastustaa pakkoliittämistä Kiinan kansantasavaltaan.
Taiwanissa on yli 20 miljoonaa asukasta.
