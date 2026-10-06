"Nämä kaksi uudistusta suosivat lähtökohtaisesti suuria, hyvin kaukalossa pärjääviä joukkueita."

Konsulttiyhtiön karu arvio: Tulonjakouudistus ja avautuva rahapelimarkkina kasvattavat Liigan sisäisiä tuloeroja

Jääkiekon kotimaisten liigaseurojen väliset tuloerot kasvavat lähitulevaisuudessa, arvioi konsulttiyhtiö EY tuoreessa raportissaan.

EY:n mukaan on todennäköistä, että pudotuspelien uudistunut tulonjakomalli sekä ensi vuonna avautuva rahapelimarkkina johtavat tuloerojen kasvuun Liigan sisällä. Uudistukset tuovat merkittävän muutoksen seurojen tulonmuodostukseen.

”Nämä kaksi uudistusta suosivat lähtökohtaisesti suuria, hyvin kaukalossa pärjääviä joukkueita. Uudistukset tulevat todennäköisesti johtamaan tuloerojen kasvuun Liigan sisällä”, EY:n yritysjärjestelypalvelujen partneri Joonas Juvonen kommentoi tiedotteessa.

Liiga päätti viime marraskuun yhtiökokouksessaan uudesta pudotuspelien tulonjakomallistaan, joka astuu voimaan tällä kaudella. Jatkossa jokainen seura pitää pudotuspeleissä omat lipputulonsa, mutta Liiga perii seuroilta kulukorvauksen kattamaan pudotuspeleistä syntyneet kustannukset.

Aiemmassa mallissa valtaosa lipputuloista jyvitettiin välieristä eteenpäin yhteiseen pottiin, josta puolivälieräjoukkueetkin saivat oman siivunsa.

EY:n raportin mukaan seurojen panostus kuluvaan liigakauteen sisältää taloudellisia riskejä, sillä seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan tavoitellakseen säilymistä ylimmällä sarjatasolla.

Liigassa pelaa tällä kaudella 17 joukkuetta, ja ensi kaudella Liiga siirtyy kaksitasoiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin. Kuluvan kauden jälkeen kolme heikointa joukkuetta putoaa niin kutsuttuun B-liigaan pelaamaan nykyisiä Mestis-seuroja vastaan.

Kuluvan kauden kilpailuasetelma tuo Liigaan paljon mielenkiintoa, mutta EY:n raportti muistuttaa, etteivät kasvaneet kustannukset näy välttämättä vastaavina tuottoina. EY:n mukaan liigajoukkueiden kumulatiiviset liiketappiot neljältä edelliseltä kaudelta ovat lähes 30 miljoonaa euroa.

Juvonen huomauttaa, että putoamisen mahdollisuus tuo uudessa sarjajärjestelmässä liigaseuroille uudenlaisen liiketoimintariskin.

”Yksi pääsarjasta tämän kauden päätteeksi tippuva seura joutuu pelaamaan alemmassa sarjassa vähintään kolme vuotta. Tulevaisuudessa urheilullinen ja taloudellinen menestys kytkeytyvät aiempaa vahvemmin toisiinsa”, Juvonen sanoo.

Juvonen pitää todennäköisenä, että tulevassa B-liigassa seurojen tuotot jäävät nykyistä Liigaa selvästi matalammalle tasolle.

EY:n liigaraportti kyseenalaistaa tulevan 14+10 joukkueen sarjamallin. EY muistuttaa, että merkittävä osa nykyisistä liigaseuroista toimii tappiollisesti ja samaan aikaan Mestis-seurojen liiketoiminta on huomattavasti pienimuotoisempaa.

EY puoltaa raportissaan 12+10 joukkueen sarjamallia, joka konsulttiyhtiön mukaan vahvistaisi muun muassa urheilullista tasoa.

”Näkemyksemme onkin, että Liiga on edelleen liian suuri Suomeen, sillä uudistetussakin 14+10-mallissa Liigan joukkueiden käytössä ovat rajalliset lippu- ja sponsoritulot, media- ja vedonlyöntituotot sekä yritysmyynnin tuotot”, Juvonen kommentoi.