S-Pankki nostaa kasvuennusteitaan, povaa Suomen talouden kasvavan 1,6 prosenttia tänä vuonnaPankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet.
S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia. Ensi vuodelle pankki odottaa kahden prosentin kasvua ja 1,7 prosentin kasvua vuodelle 2028.
S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän.
Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet.Artikkelin aiheet
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