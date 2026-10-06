Uusi järjestelmä ei THL:n ja KKV:n mukaan kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta.

THL ja KKV haluavat nostaa rahapelien ikärajan 20 vuoteen ja kieltää markkinoinnin somessa

Rahapelien markkinointi siirtyy yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja muihin digitaalisiin kanaviin. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Rahapelien markkinointi siirtyy yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja muihin digitaalisiin kanaviin. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) haluavat lisää sääntelyä tilanteessa, jossa nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuonna. Rahapelien saatavuuden ennakoidaan kasvavan ja mainonnan lisääntyvän, kun sääntelyä vähennetään.

Uusi rahapelijärjestelmä perustuu toimilupiin eli lisensseihin. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Toisaalta käytännössä suomalaiset pelaavat nykyäänkin ulkomaisilla nettikasinoilla.

THL:n ja KKV:n arvion mukaan uuden järjestelmän haittojen ehkäisykeinot eivät vastaa riskejä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä.

”Paljon puhutaan kanavoinnista eli uudessa järjestelmässä rahapelikulutus saadaan kanavoitua laillisen järjestelmän piiriin. Tämä ei kuitenkaan suoraan ehkäise haittoja, jos järjestelmä ei ole sellainen, että se tehokkaasti ehkäisisi niitä”, THL:n erikoistutkija Maria Heiskanen sanoo.

Hänen mukaansa arvio on, että kun mainostus lisääntyy voimakkaasti, se myös lisää väistämättä rahapelejä pelaavien määrää

Erityisesti THL ja KKV ovat huolissaan nuorista aikuisista, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä.

”Nuorten suojaaminen on nostettava rahapelipolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Myös Heiskanen korostaa nuorten aikuisten tilannetta ja sitä, miten peliongelmat ja velkaantuminen voivat lisätä yhteiskunnankin kustannuksia.

THL ja KKV ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen.

Varhain alkavat ongelmat voivat tiedotteen mukaan johtaa velkaantumiseen, vaikeuttaa opiskelua ja työllistymistä sekä heikentää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin. Pahimmillaan rahapelihaitat ovat vakavia, kuten mielenterveysongelmia, maksuvaikeuksia ja häätöjä, jopa itsemurhia.

Samaan aikaan rahapelien markkinointi siirtyy yhä enemmän sosiaaliseen mediaan ja muihin digitaalisiin kanaviin.

”Tämä herättää huolta erityisesti nuorten altistumisesta rahapeliyhtiöiden houkuttelulle”, tiedotteessa todetaan.

THL:n ja KKV:n mukaan vaatimus markkinoinnin maltillisuudesta ei yksin riitä ehkäisemään markkinoinnista aiheutuvia haittoja, minkä vuoksi markkinoinnin sääntelyä tulisi niiden mielestä tiukentaa.

”Suomessa lisenssijärjestelmän suunnittelussa on painotettu järjestelmän houkuttelevuutta rahapeliyhtiöille, eikä rahapelihaittojen ehkäisyyn ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota”, sanoo KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo.

THL ja KKV esittävät rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa.

Uudessa järjestelmässä pelaajien talletus- ja tappiorajat ovat yhtiökohtaisia. Sama henkilö voi avata pelitilejä useisiin eri yhtiöihin ja pelata niissä suuria summia rahaa ilman mahdollisuutta seurata ja hallita rahapelaamisensa kokonaiskulutusta.

THL ja KKV esittävät kaiken säännellyn pelitarjonnan kattavia talletus- ja tappiorajoja. Lisenssijärjestelmän ulkopuolisille toimijoille ne taas haluaisivat verkko- ja maksuliikenne-estot.