Super: Lähihoitajien työssä jaksaminen on romahtanut − nämä syyt ovat taustallaKyselyn vastaajista liki 80 prosenttia koki, että työtahti työpaikalla oli kiihtynyt.
Ikääntyneiden palveluissa työskentelevät lähihoitajat kokevat aiempaa enemmän kuormitusta työssään. Asia käy ilmi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin tuoreesta selvityksestä.
Tuloksissa on nähtävissä selkeää heikentymistä vuoden 2024 tuloksista. Vielä tuolloin hoitajien kokemus työstään oli osoittanut merkkejä parantumisesta.
Superin mukaan henkilöstömitoituksen laskeminen sekä hallituksen säästötoimet ovat ajaneet ikääntyneiden palvelut kriisiin.
