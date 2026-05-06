Pohjoisen sateet hellittävät – etelän kuivuus ei Suomi on jakautunut sateiden suhteen kahteen hyvin erilaiseen alueeseen. Maan etelä- ja keskiosassa on ollut ja on lähipäivinäkin kuivaa, pohjoisosassa sateita sen sijaan on tullut ja tulee myös torstaina.

Loppuviikon aikana sää pohjoisessa muuttuu poutaisemmaksi. Etelässä sateita saadaan odottaa ensi viikkoon. Kuva: Suvi Jylhänlehto

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Tiistain ja keskiviikon ajan säärintama sateineen on pysytellyt lähes paikallaan Suomi-neidon vyötärön tienoilla eli Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja osin Etelä-Lapissa. Muualla Lapissa on kuurotellut siellä täällä.

Maanantai-illan ja keskiviikkoillan välillä satoi melko laajalla alueella vedeksi muutettuna 10–20 mm, Kuusamon lentoasemalla jopa 21,6 mm. Päiväsaikaan sateen olomuoto on ollut vettä. Yöllä, aikaisin aamulla ja myöhään illalla myös räntää ja luntakin on taivaalta tullut. Näin on myös tulevina öinä.

Rintama heikkenee selvästi nyt illan aikana. Ensi yönä yhtenäinen sadenauha pilkkoutuu ja pienialaisia sateita tulee torstaivuorokauden aikana paikallisesti maan pohjoisosan alueella. Iltapäivällä kuurot tilapäisesti hieman yleistyvät.

Perjantain vastaisena yönä Lapissa sää poutaantuu, mutta Kainuun yli Savo-Karjalaan ja osin Keski-Suomen maakuntaankin yltänee joitain sateita. Näillä alueilla jokunen kuuro tulee perjantaina päivälläkin.

Perjantaina ja lauantaina Pohjois-Suomessa on paikallisia iltapäiväkuuroja lukuun ottamatta poutaa.

Maan keskiosa pysyy suurimmaksi osaksi ja eteläosa täysin poutaisena näillä näkymin koko loppuviikon ajan. Kuva: Ilmatieteen laitos

Maan keskiosa pysyy suurimmaksi osaksi ja eteläosa täysin poutaisena näillä näkymin koko loppuviikon ajan. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä.

Sää lämpenee vähitellen etelävirtauksen tuodessa Suomeen lämpimämpää ilmaa.

Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa mitataan jo yleisesti yli 15 asteen lukemia, Lapissakin noin 10 astetta. Yöpakkasiin tai vähintään hallaan on syytä lähiöinä vielä varautua koko maassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

