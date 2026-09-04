Yhden merkkisarjan takana on jälleen MT:ssä työskennellyt graafikko. Kaikki suunnittelijat ovat tavattavissa ensi keskiviikkona Helsingin pääpostissa.

Uusissa postimerkeissä kurkia, kursailua ja kansallismaisemaa

Posti julkaisee 9. syyskuuta kolme uutta postimerkkijulkaisua.

Kansallismaisemia-sarja on edennyt neljänteen ja samalla viimeiseen osaansa. Sadan merkin rullassa on kuusi erilaista kotimaan ikimerkkiä: Rautaveden kulttuurimaisemia, Pohjan ruukkeja, Heinäveden järvireitti, Merenkurkun saaristo, Oulankajoki ja Ahvenanmaan Sund.

Merkit on suunnitellut MT:n entinen graafikko Stiina Hovi. Sarjassa on julkaistu kaikkiaan 27 suomalaista kansallismaisemaa.

”Kansallismaisemistamme osa on täysin luontokohteita, osa puolestaan luonnon ja ihmisen yhteistyötä. On ollut suuri ilo saada suunnitella näitä merkkejä, sillä kaikki maisemat herättävät tunteita ja ajatuksia”, Hovi kertoo tiedotteessa.

Pohjolan lintuja on puolestaan 10 merkin arkki, jossa on kaksi kotimaan ikimerkkiä: joutsen ja kurki. Ne ovat Reetta Rannan ja Riikka Haron käsialaa ja suunniteltu suomalaisen maalaustaiteen kultakauden hengessä tekoälyä hyödyntäen.

”Tavoitteenamme on tehdä suomalaisesta mytologiasta ja luontoviisaudesta helposti lähestyttävää ja tuoda muinaiset tarinat eloon nykypäivän ihmiselle. Visuaaliseen maailmaan olemme hakeneet vaikutteita muun muassa Akseli Gallen-Kallelan teoksista, Kalevalasta ja japanilaisten puupiirrosten estetiikasta”, Reetta Ranta kertoo.

Suomalaisia kansallisia tapoja esittely jatkuu kahdella uudella Miika Saksin suunnittelemalla merkillä. Ensimmäisessä kursaillaan kahvipöydässä ja toisessa tavataan torilla suurten voittojen juhlinnassa.

Saksi kertoo kokeilleensa erityisesti kahvikursailu-merkissä satoja erilaisia kuva-asetelmia sekä hahmojen asentoja, ilmeitä ja rajauksia ja hyödyntäneensä tekoälyä.

”Tapojen esittely postimerkkikoossa ja ilman tekstejä oli taas haastavaa.”

Uusien merkkien tiimoilta Helsingin pääpostissa on ensipäivätapahtuma 9. syyskuuta kello 13–16. Taiteilijat signeeraavat töitään kello 13–15, myynnissä on uusia postimerkkejä ja ensipäivänkuoria ja lähetyksiä leimataan ensipäivänleimoin.