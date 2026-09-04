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Juuri nyt | Sää kylmenee viikonlopun aikana
Tilaajalle | Ari kunnosti kotitilansa Kiuruvedellä – 20 vuotta perikunnan omistusta oli tuhota talon