Yhdysvaltojen lähettiläät Witkoff ja Kushner Kiovaan viikonloppunaKaksikko on käynyt Moskovassa useita kertoja.
Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin odotetaan saapuvan Kiovaan sunnuntaina, kertoi korkea-arvoinen ukrainalaisviranomainen uutistoimisto AFP:lle perjantaina.
Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen vierailu Kiovassa.
Witkoff ja Kushner ovat olleet mukana sukkuladiplomatiassa, jossa Venäjän ja Ukrainan välille on yritetty saada aselepo. Kaksikko on käynyt Moskovassa useita kertoja.
Suomen presidentti Alexander Stubb kertoi perjantaina viestipalvelu X:ssä keskustelleensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Stubbin mukaan keskustelut koskivat mahdollisuuksia rauhaan sekä tulevaa Yhdysvaltojen lähettiläiden vierailua Kiovaan.
Stubb kirjoitti, että Suomi jatkaa Ukrainan ja rauhanprosessin päättäväistä tukemista.
Ukrainan aseleponeuvottelut ovat olleet pitkään jumiutuneina muun muassa Lähi-idän sodan vuoksi.
Koska rintamalinjat sodassa ovat pysyneet verrattain paikoillaan jo pitkään, Ukraina ja Venäjä ovat keskittyneet ilmasotaan ohjuksilla ja drooneilla.
Venäjä kertoi perjantaina pyytäneensä YK:n alaista Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä (Icao) tuomitsemaan Ukrainan varoitukset siitä, että Venäjän ilmatilasta on tulossa erittäin vaarallinen. Venäjän mukaan tällaiset uhkaukset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui Ukrainan varoitusta terrorismiksi.
Venäjän ulkoministeriö oli samoilla linjoilla lausunnossaan siviili-ilmailujärjestölle. Ministeriö kutsui Ukrainan presidentin varoitusta "vastuuttomaksi terrorismiksi, joka on täysin vastoin kansainvälistä oikeutta".
Zelenskyi varoitti aiemmin tällä viikolla, että Venäjän ilmatilasta on tulossa "täysin turvaton", koska se on täynnä ukrainalaisia drooneja. Hän tähdensi, ettei Ukraina uhkaa ainoatakaan lentokonetta, vaan toteaa ainoastaan droonien muodostavan merkittävän vaaran.
Ukrainan ilmatila on ollut suljettuna vuodesta 2022.
Koska rintamalinjat sodassa ovat pysyneet verrattain paikoillaan jo pitkään, Ukraina ja Venäjä ovat keskittyneet ilmasotaan ohjuksilla ja drooneilla.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat