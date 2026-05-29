Suomen talous kasvoi alkuvuonna – rakentamisessa merkkejä kasvusta jo kahdella kvartaalillaKasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala.
Suomen talous kasvoi tammi–maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista.
Bruttokansantuote oli 0,9 prosenttia edellistä vuosineljännestä korkeampi.
”Bruttokansantuotteen suunta kääntyi positiiviseksi vuoden 2025 lopussa, ja kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala tiedotteessa.
”Vahvat luvut haastavat viimeaikaisia suhdanne-ennusteita, joissa kuluvan vuoden talouskasvu jää tyypillisesti vaatimattomaksi. Jo nyt toteuma ylittää monessa tapauksessa koko kuluvalle vuodelle ennustetun talouskasvun”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.
”Ellei Lähi-idän kriisi eskaloidu pelättyä pahemmin, on pitkästä aikaa edessä kuluvaa vuotta koskevien suhdanne-ennusteiden korjaaminen ylöspäin.”
Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut.
”Teollisuuden hyvän tilanteen lisäksi rakentamisen alalla on kasvun merkkejä nähtävillä jo kahden peräkkäisen vuosineljänneksen ajalta”, Hakala sanoo.
Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat.
Julkiset investoinnit kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä puolustusinvestointien myötä peräti 31 prosenttia.
Tilastokeskus muistuttaa kuitenkin, että investointien ollessa tuontia, ne eivät vaikuta bruttokansantuotteen kasvuun muuten kuin tuoteverojen kautta.
Tilastokeskuksen mukaan yksityinen kulutus kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.
Viennin volyymi kasvoi tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta ja tuonnin volyymi 2,2 prosenttia.
Juttua täydennetty 29.5.26 klo 8.45 Hakalan ja 8.58 Appelqvistin kommenteilla.
