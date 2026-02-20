USA:n korkein oikeus kumosi Trumpin tullit – katsoi presidentin ylittäneen valtaoikeutensa Trumpin asettamat tullit olivat rajoittamattomassa määrässään, kestossaan ja mittakaavassaan sellaisia, joita varten presidentti tarvitsisi kongressin luvan.

Tuomarien mukaan presidentti Donald Trump tarvitsi tulleihinsa kongressin luvan. AFP / LEHTIKUVA.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden mukaan presidentti Donald Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään tuontitullejaan. Konservatiivienemmistöisen tuomioistuimen tuomarit äänestivät päätöksen puolesta äänin 6–3.

Päätös on hallinnon toistaiseksi suurin tappio korkeimmassa oikeudessa, arvioi CNN. Lähes koko muuhun maailmaan kohdistetut jyrkät tuontitullit ovat olleet Trumpin hallinnon kauppapolitiikan kulmakivi.

Tuomarien enemmistömielipiteen kirjoittaneen John Robertsin mukaan Trumpin asettamat tullit olivat rajoittamattomassa määrässään, kestossaan ja mittakaavassaan sellaisia, joita varten presidentti tarvitsisi kongressin luvan, kertoi CNN.

”Presidentti on ottanut omakseen poikkeuksellisen vallan asettaa yksipuolisesti tuontitulleja, jotka ovat rajoittamattomia määrältään, kestoltaan ja mittakaavaltaan. -- Näiden valtaoikeuksien laajuuden, historian ja perustuslaillisen kontekstin valossa presidentin on saatava selkeä kongressin lupa tällaista valtaa käyttääkseen”, Roberts kirjoittaa.

”Kun kongressi antaa luvan asettaa tulleja, se tekee niin selkeästi ja tarkasti rajaten. Se ei tehnyt kumpaakaan tässä tapauksessa”, hän jatkoi.

Trumpin tullien hampaissa on ollut muun muassa EU, joka sanoi arvioivansa tarkkaan korkeimman oikeuden päätöstä ja sen vaikutuksia.

”Olemme läheisessä yhteydessä Yhdysvaltain hallintoon, ja haemme selkeyttä siihen, mitä askeleita he ottavat vastauksena tähän päätökseen. Yritykset Atlantin molemmin puolin tarvitsevat vakautta ja ennustettavuutta kauppasuhteisiin”, kommentoi EU-komissio kauppapolitiikan tiedottaja Olof Gill.

Oikeuden päätös ei kumoa niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten esimerkiksi alumiinin maahantuontiin liittyneitä tulleja. Sen sijaan laittomiksi todettiin kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.

Korkeimman oikeuden kolme liberaalituomaria äänestivät kolmen konservatiivin kanssa päätöksen puolesta. Vähemmistöön jäivät kolme konservatiivituomaria Brett Kavanaugh, Clarence Thomas ja Samuel Alito.

Myös alempi oikeusaste oli päättänyt toukokuussa Trumpin ylittäneen valtaoikeutensa, mutta tämän päätöksen astumista voimaan oli lykätty hallinnon valitettua päätöksestä.

Korkeimman oikeuden päätös ei tuonut selkeyttä siihen, mitä tapahtuu rahoille, joita liittovaltio on tähän mennessä tullien kautta laittomasti kerännyt tavaran maahantuojilta.

CNN:n kertoo, että Yhdysvaltain tulliviranomaisen tietojen mukaan 14. joulukuuta mennessä valtio oli kerännyt arviolta 134 miljardin dollarin edestä rahaa yli 300 000 maahantuojalta.

Odotettavissa onkin, että kysymykset mahdollisista korvauksista tulevat alempien oikeusasteiden käsittelyyn.

”Siitä tulee todennäköisesti hirveä sekasotku”, tuomari Kavanaugh sanoi eriävässä mielipiteessään.