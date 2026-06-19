Huomasitko? Verkkokaupoista tulisi nyt löytyä painike, jolla tilauksen voi peruuttaaTästä päivästä lähtien yritysten pitää tarjota kuluttajille peruutustoiminto verkkokaupassaan. Velvollisuus tulee EU-direktiivistä.
Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston (KKV) mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti.
Uusi velvollisuus yrityksille tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia.
Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä, ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus.
”Peruuttamistoiminto on kuluttajien kannalta tervetullut muutos, sillä se ehkäisee manipuloivien käyttöliittymien suunnittelua, joissa peruuttaminen piilotetaan tai tehdään hankalaksi monivaiheiseksi prosessiksi”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo KKV:n tiedotteessa.
Toiminnon on löydyttävä samasta paikasta, jossa tilaus tehdään. Tämä tarkoittaa, että se löytyy esimerkiksi verkkokauppasivustolta tai sovelluksesta.
Jatkossa peruutuksen voi kuitenkin tehdä peruuttamistoiminnon lisäksi esimerkiksi peruuttamislomakkeella tai sähköposti-ilmoituksella, KKV kertoo.Artikkelin aiheet
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