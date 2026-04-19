Liettua ja Latvia eivät anna Slovakian pääministerin käyttää ilmatilaansa matkalla Venäjän voitonpäivän juhlaanVoitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa.
Liettua ja Latvia eivät anna Slovakian pääministerin Robert Ficon käyttää ilmatilaansa matkalla Venäjän voitonpäivän juhlaan toukokuussa, kertoi Fico eilen Kyiv Independent -lehden mukaan. Fico kritisoi Liettuan ja Latvian päätöstä.
Vuosi sitten Fico matkusti Venäjän voitonpäivän juhlaan huolimatta muun muassa EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen kehotuksesta boikotoida tapahtumaa. Fico on yksi harvoista EU-johtajista, joka on pitänyt yllä suhteita Venäjän johtoon.
Suomessa aiheesta uutisoivat aiemmin ainakin Iltalehti ja Yle.
