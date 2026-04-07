Trump: Kokonainen sivilisaatio todennäköisesti "kuolee tänä iltana" Lähi-idän sodan aiheuttama energiakriisi on jo pahempi kuin vuosina 1973, 1979 ja 2022 nähdyt kriisit yhteensä, sanoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol.

Kokonainen sivilisaatio Iranissa todennäköisesti kuolee tänä iltana USA:n aikaa, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Eilen Trump uhosi, että koko Iran voidaan tuhota yhdessä yössä.

Aiemmin Iranin vallankumouskaarti uhkasi viedä Yhdysvalloilta ja sen liittolaisilta pääsyn alueen kaasuun ja öljyyn vuosiksi, jos yhdysvaltalaisjoukot ylittävät Iranin niin sanottuja punaisia linjoja.

Uutiskanava NBC:n mukaan vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan, että tekisi iskuja siviilikohteisiin, jos Yhdysvallatkin tekee niin.

Vallankumouskaartin mukaan vastatoimet voisivat kohdistua myös Lähi-idän ulkopuolelle. Tähän asti Iran on tehnyt vastaiskuja muun muassa Israeliin ja Persianlahden maissa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilastukikohtiin.

Iranille kuuluvalle Khargin saarelle Persianlahdella on tehty useita iskuja, raportoi iranilainen Mehr-uutistoimisto. Saari on hyvin tärkeä Iranin öljynviennille.

Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoo uutiskanava NBC:lle, että maan asevoimat iski kymmeniin kohteisiin Khargin saarelle. Lähteen mukaan iskut kohdennettiin sotilaskohteisiin.

Lisäksi ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa, joka osui rautatiesiltaan Iranin keskiosassa sijaitsevassa Kashanin kaupungissa. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan iranilaismediat raportoivat siltoihin kohdistetuista iskuista myös muualla Iranissa.

Lähi-idän sodan aiheuttama energiakriisi on jo pahempi kuin vuosina 1973, 1979 ja 2022 nähdyt kriisit yhteensä, sanoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol. Hän kommentoi asiaa ranskalaisen Figaro-lehden haastattelussa.

Birolin mukaan maailma ole koskaan aiemmin kohdannut yhtä laajoja energiantoimitusten häiriöitä kuin nyt. Hänen mukaansa ainoa todellinen keino kriisin lievittämiseen olisi Hormuzinsalmen avaaminen. Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun sota alkoi.

Suomessa Birolin haastattelusta uutisoi aiemmin Yle.