Iranin vallankumouskaarti uhkaa viedä USA:lta pääsyn alueen öljyyn ja kaasuun vuosiksi IEA:n johtaja Fatih Birolin mukaan maailma ole koskaan aiemmin kohdannut yhtä laajoja energiantoimitusten häiriöitä kuin nyt.

Tähän asti Iran on tehnyt vastaiskuja muun muassa Israeliin ja Persianlahden maissa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilastukikohtiin. Kuvituskuvassa jalostamo Kaliforniassa Yhdysvalloissa. AFP / LEHTIKUVA.

Iranin vallankumouskaarti uhkaa viedä Yhdysvalloilta ja sen liittolaisilta pääsyn alueen kaasuun ja öljyyn vuosiksi, jos yhdysvaltalaisjoukot ylittävät Iranin niin sanottuja punaisia linjoja.

Uutiskanava NBC:n mukaan vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan, että tekisi iskuja siviilikohteisiin, jos Yhdysvallatkin tekee niin.

Vallankumouskaartin mukaan vastatoimet voisivat kohdistua myös Lähi-idän ulkopuolelle. Tähän asti Iran on tehnyt vastaiskuja muun muassa Israeliin ja Persianlahden maissa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilastukikohtiin.

Lähi-idän sodan aiheuttama energiakriisi on jo pahempi kuin vuosina 1973, 1979 ja 2022 nähdyt kriisit yhteensä, sanoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol. Hän kommentoi asiaa ranskalaisen Figaro-lehden haastattelussa.

Birolin mukaan maailma ole koskaan aiemmin kohdannut yhtä laajoja energiantoimitusten häiriöitä kuin nyt. Hänen mukaansa ainoa todellinen keino kriisin lievittämiseen olisi Hormuzinsalmen avaaminen. Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun sota alkoi.

Suomessa Birolin haastattelusta uutisoi aiemmin Yle.